TCL 廣州建設 OLED 新廠 挑戰 LG 與 Samsung

建 OLED 新廠

中國顯示器巨頭 TCL CSOT 宣佈在廣州興建一座全新 OLED 面板工廠，投資額高達 41.5 億美元，有望為全球 OLED 市場帶來新變數。該工廠將採用噴墨印刷技術製造 OLED 面板，有報導指可降低約 20% 生產成本，挑戰 LG Display 及 Samsung Display 的市場地位。

降低成本

傳統 OLED 面板多採蒸鍍技術，成本高昂。TCL CSOT 表示，透過噴墨印刷方式可直接將 OLED 材料印刷到基板上，不僅降低生產成本，亦能維持 RGB OLED 面板在解析度與能效上的表現。業界認為，若技術成功，或將迫使現有廠商重新檢視定價策略。

廠房規模及生產重點

新廠每月可處理 22,500 片大尺寸 8.6 代基板，尺寸超過兩米，完成印刷後可切割成多塊面板，應用於不同產品。TCL CSOT 表示，初期生產重點將以筆記型電腦、平板及桌面顯示器為主，計劃 2027 年量產。雖然尚未明言電視面板的生產計劃，但作為電視品牌的 TCL，未來推出平價 OLED 電視的可能性仍高。

OLED 市場

全球 OLED 面板市場長期由 LG 與 Samsung 主導。TCL CSOT 的加入，可能在降低成本的同時，對市場價格策略造成壓力，受惠的將是終端消費者。業界預計，全球 OLED 出貨量將由 2024 年略超過 10 億片增至十年末約 13.3 億片。至於是否會直接改變電視市場價格，仍有待觀察。

