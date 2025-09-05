TCL 發佈 NextPaper 5G Junior、MoveTime MT48 及 PlayCube 產品詳情

TCL 在 2025 年 IFA 展會上發佈了多款新產品。除了 NextPaper 60 Ultra，該品牌還推出了 NextPaper 5G Junior 智能手機、TCL MoveTime MT48 兒童智能手錶及 PlayCube 投影儀。

TCL NextPaper 5G Junior 是一款專為青少年設計的 5G 智能手機，搭載 6.7 吋 IPS LCD (FHD+ 120Hz) NextPaper 屏幕，具備與品牌其他智能手機和平板相同的護眼特性。此款手機隨附保護殼和支架，並內建家長監控功能及數位解毒模式。其內部搭載 Dimensity 6300 處理器，配備 8GB RAM 和 256GB 儲存空間。

手機背面配備 5,000 萬像素主相機，電池容量為 5,200 mAh，並提供耳機插孔和 microSD 記憶卡槽。TCL NextPaper 5G Junior 價格為 €249 / 約 HK$ 1,942，預計下個月在歐洲上市。

MoveTime MT48 是一款 €150 / 約 HK$ 1,170 的兒童智能手錶，具備 4G 行動網絡連接。它支持 VoLTE 通話、簡訊和視頻通話，並擁有雙頻 GPS 連接功能。該手錶配備 1.68 吋觸控屏，外殼採用耐用塑料，具備 IP68 防水防塵等級，內建 900mAh 電池，單次充電可持續使用約 2.5 天。MoveTime MT48 將於 10 月底在歐洲市場推出。

PlayCube 是一款內建 Google TV 的投影儀，採用 OSRAM 三色 LED 光源，亮度達 750 流明。TCL 宣稱其投影比率為 1.21:1，適合投影面積為 30-150 吋，並具備自動梯形校正和自動對焦功能。PlayCube 的設計靈感來自魔方，具有可旋轉設計，能以不同角度投影內容。此外，還內建一個支持 Dolby Audio 的 5W 喇叭。

PlayCube 的尺寸為 149.8 x 96.6 x 96.6 mm，重量為 1.3 kg，搭載 MT9630 處理器。在 I/O 接口方面，配備 1 個 HDMI、1 個 USB 2.0、1 個音頻端口及 3.5mm 輸出，並支持 Wi-Fi 5 和 Bluetooth 5.1 連接。TCL 表示其 66Wh 電池可提供約 3 小時的播放時間。PlayCube 售價為 €799 / 約 HK$ 6,226，將在歐洲、美國及日本市場上市。

