TCL NxtPaper 60 Ultra 5G 在官方 IFA 發佈前提前曝光

TCL 即將在柏林的 IFA 展會上發佈一款新智能手機，名為 NxtPaper 60 Ultra 5G。該設備目前已在德國的 Amazon 上列出，顯示其即將正式推出。

根據產品列表，NxtPaper 60 Ultra 5G 配備了一塊 7.2 吋 FHD+ NxtPaper 顯示屏，刷新率為 120Hz，內置 12GB RAM 和 256GB 儲存空間。至於其「持久電池」的具體參數則尚未披露。

包裝內僅附有一條 USB-C 數據線，並不包括充電器。該手機運行 Android 15，這一點令人失望，因為 Google 在 6 月已經發佈了 Android 16。根據 Amazon 方面的資訊，該手機將會提供…

顯示屏 尺寸 刷新率 RAM 儲存空間 電池 系統 NxtPaper 顯示屏 7.2 吋 120Hz 12GB 256GB 持久電池（具體參數未披露） Android 15

