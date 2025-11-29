宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
TCSA、GCSA揭曉 信義開發再獲三項永續大獎
[NOWnews今日新聞] 2025 年第十八屆「台灣企業永續獎」（TCSA）與「全球企業永續獎」（GCSA）於 日前盛大舉行，信義開發再度以永續治理基礎獲得國內外高度肯定，二度榮獲 TCSA「台灣永續企業績優獎」、「永續報告書白金獎」及 GCSA「永續報告獎」三項殊榮。此成果展現企業在永續策略深化、風險治理強化與資訊透明化上的持續進展，也顯示信義開發已成功建立與國際標準接軌的永續治理架構，持續引領建築產業朝向低碳、智慧與韌性轉型。
在氣候治理方面，信義開發再度取得 TCFD 查證最高等級 Level 5+: Excellence，評分更創新高。公司依循 TCFD 架構，從治理、策略、風險管理到指標與目標四大面向，全面盤點價值鏈中的氣候風險與機會，並透過情境分析研擬對應策略。信義開發副總經理李建坤表示，信義開發同時深化對熱風險、暴雨強度與極端氣候事件的量化研究，使氣候變遷對建築設計、施工安全與社區生活的潛在影響得以精準掌握。信義開發亦將分析成果納入建築規劃、施工流程與營運管理，從資訊揭露走向具備韌性管理能力的企業，強化整體永續策略，並提升組織面對氣候挑戰的前瞻應變能力。
在供應鏈治理方面，信義開發今年首次取得 ISO 20400 永續採購認證，藉由導入永續採購流程、低碳建材標準、供應商 ESG 評鑑機制與資訊揭露要求等關鍵措施，將永續原則前置於採購源頭，同時攜手供應鏈夥伴共同提升 ESG 表現。李建坤補充，透過從源頭管理到價值鏈協作的整體推動，信義開發使建築產業從單點減碳邁向全價值鏈共同減碳與永續韌性強化。
在社區發展方面李建坤表示，信義開發持續深化「共融預建築」理念，將永續從建築技術向居民生活延伸。永續報告書分享多項社區實例，如永續生活教育、友善鄰里計畫與社區共創行動，透過提前培力與社群互動，協助住戶在交屋前即建立連結，使永續成為社區文化的一部分。
信義開發指出，公司在新建案中亦導入三大永續特色；在「節能減碳」方面，從建材選用、建築外殼到設備配置全面提升能效，強化建築全生命週期的低碳表現；在「智慧建築」方面，預先導入智慧用電管理系統（如節能 E 管家）與智慧生活設備，提高能源透明度並優化使用者體驗；在「社區營造」方面，透過交屋前後的社群經營模式，從線上社群互動到線下實體活動，讓住戶在參與過程中逐步從線上熟悉走向線下互動，促進友善鄰里關係與社區凝聚力的建立。
目前推動的開發案亦落實上述永續精神。捷運土城樹林線 LG17 開發案以「共融預建築」為核心理念，規劃取得銀級綠建築與銀級智慧建築雙認證，打造兼具友善機能與高效運作的永續社區；捷運土城樹林線 LG16 出入口 A 開發案將申請銀級綠建築與黃金級智慧建築標章，LG16 出入口 B 則預計取得黃金級綠建築與智慧建築雙標章，持續以高標準建築設計與永續導入，形塑樹林地區的永續新地標。
展望未來，信義開發將秉持專業與創新精神，持續深化低碳永續建築的布局，以更具前瞻性的開發策略創造環境與社會價值，引領建築產業邁向高韌性、低碳化與永續共融的階段，並透過「共融預建築」打造以人為本的永續社區，成為產業 ESG 標竿，並與六大利害關係人建立長期共生的合作關係。
