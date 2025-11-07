焦點

雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！

Yahoo Tech HK

Tech 人講｜百度智能雲港澳地區總經理史巍 – 談在香港推動 AI 的部署和挑戰

Eric Chan
Eric Chan
Tech 人講｜百度智能雲港澳地區總經理史巍 – 談在香港推動 AI 的部署和挑戰
Tech 人講｜百度智能雲港澳地區總經理史巍 – 談在香港推動 AI 的部署和挑戰

近年 AI 人工智能迅速滲透各行各業，在香港這個多元化、國際化的市場中，AI的應用正從企業後台走向日常生活。大家日常看到的廣告內容都可能已經多少都由 AI 生成製作。其中一個落戶香港的 AI 巨頭百度智能雲，已經透過大力投資本地 AI 發展而企圖推動本地企業與消費者互動方式的深層變革。

Yahoo Tech 編輯 Eric 透過 IAB C25 的機會，與百度智能雲港澳地區總經理史巍進行訪談，一窺百度在香港部署 AI 服務時遇到的挑戰，同時看看有什麼好玩又實用的百度 AI 服務，讓大家體驗中國 AI 的發展。

AI 驅動新一代消費體驗

百度智能雲多年來在智慧城市建設的經驗，逐步將 AI 技術延伸至消費級市場。史巍指出，AI 最明顯的應用集中在智能營銷和體驗優化兩大方向。

廣告

百度的 AI 技術能根據匿名化的用戶行為數據，自動生成多語言的營銷文案與視覺素材，大大提升內容生產效率，讓品牌能更快響應市場變化。透過大模型技術驅動的個性化推薦系統，品牌能根據用戶的興趣與偏好即時調整展示內容，直接提升轉化率和留存率，因此 AI 不僅幫助品牌更精準地接觸消費者，更重塑了消費決策的過程。

數據安全與人才挑戰並行

百度智能雲港澳地區總經理史巍
百度智能雲港澳地區總經理史巍

談到 AI 落地的挑戰，史巍指出香港和澳門市場的特點在於「高度重視數據合規、技術人才稀缺，以及市場對 AI 的認知仍在形成」。

他表示，百度智能雲嚴格遵守香港《個人資料（私隱）條例》，通過隱私計算與端到端加密技術確保數據安全，同時推行「本地算力、本地部署」策略，讓企業能在合規框架下靈活使用 AI 服務。

在人才方面，百度與本地高校、機構合作推動AI教育與認證項目，培養兼具技術與行業背景的專業人才。百度希望建立一個本地化 AI 生態，讓更多企業與開發者有機會參與創新。讓企業由「為何用 AI」轉向「如何用好 AI」。

文化本地化：讓 AI 懂香港

香港消費者對品牌形象、語言細節與文化共鳴極為敏感。百度智能雲在推廣 AI 產品時，特別注重文化語境的適配。 百度文心大模型已支持粵語、英語及普通話，能根據不同語境生成貼近香港表達習慣的內容。史巍表示，這讓品牌在本地宣傳時更自然、更具親和力。

此外，百度也在探索與本地政府及行業機構合作，利用可共享的消費行為數據，幫助品牌設計更貼合香港市場的行銷方案。「AI 的價值不僅在於效率，更在於理解與信任。」

以數碼港為基地，打造 AI 創新生態

百度 AI 產業賦能中心
百度 AI 產業賦能中心

隨著「百度AI產業賦能中心」正式落戶數碼港（Cyberport），百度未來三年的重點將聚焦於技術賦能、產業共建與人才孵化三大方向。

史巍透露，百度將持續推動政府、交通、旅遊等行業的 AI 解決方案應用落地，並與本地高校開設 AI 課程與分享活動，協助企業和年輕人掌握 AI 實踐能力。同時百度 AI 認證體系，將會為企業和開發者提供國家級和企業的培訓認服認服務支持，提升整體產業能力

另一邊廂，AICG 創作工具、數字人直播等產品的應用也將會在香港推動，協助品牌打造更沉浸式的消費體驗

從文心一言到秒嗒：讓百度 AI 走入日常

文心一言
文心一言

對一般香港用戶而言，百度的AI產品並不遙遠。史巍建議，想初步體驗AI魅力的用戶可以試用網頁版的「文心一言」（Ernie Bot）或文小言App，體驗生成式 AI 的文字創作與對話能力。「文心一言在中文、粵語和跨文化內容的生成上具明顯優勢，能幫助用戶高效完成創作、學習或工作任務。」

企業用戶則可透過「秒嗒」零代碼平台或百度千帆大模型平台，快速搭建 AI 應用，例如智能客服、營銷助手或企業知識庫。

更多內容：

文心一言

Tech 人講｜香港要追落後！超低成本、千萬播放的短劇潮流 - Lightsail 短劇項目人負責 Heidi Liu

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11

其他人也在看

周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民

周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民

負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。

Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事

胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事

乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。

Yahoo 地產 ・ 2 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水

FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水

一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資

Fortune Insight ・ 22 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。

28Hse.com ・ 18 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧

胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧

視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。

Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。

BossMind ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。

姊妹淘 ・ 1 天前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）

【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）

百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！

出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！

風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議　美國名人宣傳無披露紛被起訴

JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議　美國名人宣傳無披露紛被起訴

JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。

Yahoo財經 ・ 21 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！

馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！

馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。

28Hse.com ・ 23 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪　捲命案被跨年晚會除名

黃明志投案獲拍拖15年女友陪　捲命案被跨年晚會除名

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025

UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025

雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議

東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議

《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
法國虎鯨母子被遺棄髒水池　聞無人機聲音竟開始表演　畫面令人心碎

法國虎鯨母子被遺棄髒水池　聞無人機聲音竟開始表演　畫面令人心碎

【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。 Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 據外國傳

香港動物報 ・ 1 天前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」　袁偉豪大讚：斯文又靚仔

張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」　袁偉豪大讚：斯文又靚仔

藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」

東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做

陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做

炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前