容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
Tech 人講｜Sony 香港業務拓展總部總裁佐倉德彥：以 AI 讓你專注說好影像故事
全運會健兒頂尖表現一瞬即逝，Sony AI 協助專業攝影師捕捉精彩故事。
現代相機並不再只有談論光圈、快門、連拍數，還有借助先進的 AI 技術來協助對焦，重新定義了專業攝影師的工作流程與創作價值。Yahoo Tech 有幸邀請到 Sony 香港業務拓展總部總裁 佐倉德彥先生，針對專業攝影師、攝影產業和 AI 三者的發展進行深度對談。
在與編輯 Eric 的訪談之中分享到，不同範疇的 AI 技術是如何讓攝影師能夠擺脫繁瑣的技術負擔，尤其是香港現正協辦第十五屆全國運動會的多個比賽項目，Sony 相機的能力是如何協助攝影師將精力完全聚焦於影像故事的敘述。
專科專攻！專業相機在極端情景的價值
專業拍攝的關鍵詞就在於「實時」（Real-Time）。在全國運動會這類極端場景，每個時刻都是曇花一現，例如 100 米短跑可能就差一秒半分就決定勝負。因此要專業攝影師過往需要在轉瞬之間精準控制對焦、白平衡和曝光，同時作出快門決定。
以 Sony 相機為例，AI 實時追蹤（AI real-time tracking）和實時識別（real-time recognition）技術能夠輔助相機自動完成這些複雜的參數調整，攝影師就只需要在決定性一刻按下快門即可。
提升成功率： 體育賽事的關鍵一刻稍縱即逝，AI 實時輔助能顯著提高捕捉到高品質、精準對焦畫面的成功率。
解放創作精力： 攝影師因此可以將心思完全放在構圖（composition）和敘事（storytelling）上，不必為技術設定分心，從而提升整體效率和影像質量。
配合高速性能： 旗艦級機型如 α1 配合每秒高達 50 張影像的高速連拍模式，確保在最嚴苛的條件下也能獲得高效、優質的圖像。
Sony 相機支持強大的 AI 主體識別功能，其中的選項是基於多年與專業攝影師合作的經驗，以及對「實時識別」的需求所設計的。當然 Sony 也會持續與專業人士保持溝通，最重要的是提高識別的準確性，並不斷擴大可識別的主體數量。
主體類別
選擇原因與應用場景
人類（Human）
在運動、商業攝影等所有情況中最為重要，相機甚至能在運動員佩戴面罩時，自動識別出整體人形，並持續追蹤。
動物（Animal）
動物行為難以預測，自動對焦能讓攝影師在不可控的場景中保持構圖。
雀鳥（Bird）
協助捕捉在密集城市環境或野外中快速移動的鳥類。
車輛（Vehicle）
應對高速行駛中的車輛及賽車運動（motorsports），如 F1 賽車。
飛機（Airplane）
適用於形狀特殊且移動快速的航空拍攝。
關於 AI 識別模式的使用，專業攝影師更傾向於手動切換到適合的模式，還是傾向於讓系統自動偵測並切換？佐倉先生認為這完全取決於攝影師的創作水平和作品對精準度的要求。
有進階專業攝影師曾經分享，他們通常會將 AI 自動對焦與手動對焦巧妙地結合使用。他們利用 AI 確保初步的成功率，然後會無縫切換到手動模式，以進行極為精確的微調，達成最精準的對焦設定。
一般用戶就可以用最基本的 AI 對焦模式，因為 Sony 的理念是提供彈性，讓相機在兩種情況下都能提供支援（deliver both wins），滿足用戶的不同需求。
後 AI 時代，有圖不一定有真相？
今天不少新聞網站都使用 AI 生成的示意圖來配合報導，這會否最終取代了記者或攝影師的存在？佐倉先生指，在一個充斥著 AI 生成影像的世界裡，讀者能夠識別故事基於真實事實（real facts）是極為重要的。
Sony 作為器材製造商，優先保障真實故事的拍攝、誕生和傳播。因此認為 AI 應主要作為一種輔助工具（assistive tool），來提高攝影師的工作效率和成功率，而不是作為一個產生虛假影像的替代品。
就如這次 Sony 為全運會提供現場器材支援的服務一樣，能讓身處現場第一線的專業攝影師可以有完整且專業的後盾，專注捕捉賽場上健兒窮一生精力而發揮最佳表現的瞬間，這些都並非 AI 所能生成的
AI 讓攝影小白都變大師，高階相機的意義何在？
佐倉先生指這是一個非常有趣的議題，特別是 Sony 相機系列涵蓋入門至旗艦機型。AI 技術確實使內容創作者的學習曲線變得更線性、更容易。它將光線控制等以往專業攝影師需要高度精準控制的細節自動化，降低了技術門檻。這使得入門級和中階用戶也能更輕鬆地利用 AI 識別功能，將精力投入到創作和講述故事中。
儘管如此，高階旗艦機型仍保留著更豐富的自定義撥盤和專業功能，以滿足需要極致精準設定的專業攝影師的需求，這方面的差異仍然存在。就在訪問的現場，才發現佐倉先生手上的 Sony A1 有著全自動辨識主體類別的模式，而編輯 Eric 自有的 ZV-E1 還需要手動選擇。
總體而言，無論用戶選擇何種器材，Sony 的目標是利用 AI 賦予用戶更大的創造力，讓他們能將重心放在講述好故事上。
更多內容：
Tech 人講｜香港要追落後！超低成本、千萬播放的短劇潮流 - Lightsail 短劇項目人負責 Heidi Liu
Tech 人講｜百度智能雲港澳地區總經理史巍 – 談在香港推動 AI 的部署和挑戰
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
英超 ｜高普拍片向哥帥致敬 祝賀千場里程碑 乘機亦要抽下水
在現代足球，鮮有競爭能如哥迪奧拿與高普之間這般精彩及持久，兩位教練之間既激烈又互相尊重的對抗，幾乎定義了過去十五年間的英格蘭及歐洲足球格局。高普拍片向老對手致敬。Yahoo 體育 ・ 1 天前
BBC地震｜特朗普演說遭拼剪 引誤會鼓勵騷亂 總裁與新聞總監雙雙辭職｜Yahoo
英國廣播公司（BBC）高層人事變動，總裁 Tim Davie 和新聞部主管 Deborah Turness，因為在節目《廣角鏡》（Panorama）播出美國總統特朗普經剪輯的演說內容，宣布辭職。Davie 表示，BBC 必須始終保持開放、透明和負責任；在犯錯下，他作為總裁必須承擔最終責任，又表示辭職是他「個人的決定」。特朗普在社交平台 Truth Social 就回應指，感謝英國傳媒揭露腐敗記者的行為，形容涉事者「非常不誠實」，試圖操控美國總統選舉，「他們還來自一個被許多人視為我們第一盟友的國家，這對民主來說是多麼糟糕的事情！」Yahoo新聞 ・ 21 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 17 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
觀塘「Outlet街」｜鄧成波家族駱駝漆大廈地舖銀主盤放售 五門面萬呎巨舖意向價9,500萬
「舖王」鄧成波家族早年在觀塘重倉持有物業，包括駱駝漆中心全幢及鄰近駱駝漆大廈一籃子地舖。惟相關物業於2024年8月被接管，淪為銀主盤。近日當中部分地舖重新於市場放售，意向價約9,500萬元，再度成為東九龍零售市場焦點。。閱讀更多：波叔家族7,360萬沽駱駝漆地舖 龍豐藥房接貨料進軍觀塘開分店觀塘地標屹立15年倒下！駱駝漆兩大開倉Nike、Adidas齊執笠 九龍灣H&M清空！撤走先兆？據中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售的地舖位於觀塘開源道60至62號駱駝漆大廈，包括第一座地下B1至B3號及第二座地下D1至D2號舖位，總面積約11,624平方呎，樓底約4.7米。部分舖位現為交吉狀態，另有部分連租約出售，現租戶為知名運動品牌，租金收入穩定。唐苑雯指，該組合屬區內罕見的大型相連地舖，橫跨5個門面，門闊約168呎，面積接近1.2萬平方呎，規模龐大，適合各類零售或餐飲品牌進駐。她又指，是次放售屬「觀塘區罕見巨舖」，既可作自用，亦具長線投資價值。觀塘舊工廈及零售區近年陸續轉型，不少運動及潮流品牌於開源道及駱駝漆一帶設立開倉店，逐漸形成一條「Outlet街」。曾於駱駝漆大廈28Hse.com ・ 16 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 14 小時前
2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感
無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。bella儂儂 ・ 17 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
魚樂無窮│HKTVmall通告三大亮點（唐牛）
HKTVmall 計劃投放2.5億元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每三個香港成年人當中，有一個是HKTVmall用戶。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
奧柏御峯開始蝕讓潮？一房五年蝕162萬 兩月內第三宗「四分一蒸發」成交
雖然樓市已步入減息周期，整體交投氣氛略為改善，惟市區細價盤仍頻錄蝕讓個案。位於大角咀櫸樹街的奧柏御峯近日再錄一宗大幅蝕讓成交，一個一房單位以483萬元易手，原業主持貨五年，帳面蝕讓達162萬元，跌幅高達25.1%，樓價蒸發近四分之一。此為屋苑兩個月內第三宗蝕讓逾百萬元的個案，反映細單位價位仍受市況壓力。閱讀更多：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬滿名山四房六年輸899萬 半年16宗成交蝕過百萬市場消息指出，最新成交單位屋苑1座高層C室，實用面積332平方呎，屬一房間隔，於10月以483萬元易手，折合實用呎價14,548元。根據易發網上物業估價，單位現時估值約490.1萬元，成交價比估值低7.1萬元。原業主於2020年11月以645萬元購入，持貨五年後沽出，帳面蝕讓162萬元，貶值25.1%。業界形容，是次成交屬於屋苑近期「貼地價」水平，反映現時用家入市心態審慎，業主離場壓力浮現。翻查土地註冊處資料，連同今次成交，屋苑於九月至十一月共錄3宗二手成交，實用面積介乎264至332平方呎，呎價介乎13,554至14,548元。值得留意的是，全部均為蝕讓個案，28Hse.com ・ 17 小時前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
立法會選舉2025｜林定國：各界投入程度關係中央對港看法 楊何蓓茵：公務員可短暫離崗投票｜Yahoo
立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日，政府官員近期不斷呼籲社會各界支持選舉，鼓勵投票。律政司司長林定國表示，立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質，社會各界對選舉的支持與投入程度，「也關係到中央對香港的看法」。他認為，要確保「一國兩制」行穩致遠，「很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金融KOL周柏賢判囚6周 無牌提供投資意見罪成
東區裁判法院日前（7日）裁定，金融網紅周柏賢因在未有取得牌照情況下，於通訊軟件Telegram上開設聊天群組提供投資意見的罪名成立，周柏賢被判處監禁6周，同時被飭令支付證監會的調查費用，成為本港首宗無牌金融網紅提供投資意見被判監的案例。 案情指，在2021年4月16日至5月14日期間，周柏賢於Telegram透過用戶名稱「Futu大股東」開設並管理「Futu真。財自Private Group」的聊天群組，並歡迎公眾以付費形式訂閱。周柏賢在上述群組發布多隻證劵的評論、推薦建議及目標價，並回應聊天群組付錢訂戶就納斯達克上市證券的表現而提出的問題。周柏賢向聊天群組成員收取200美元（約1560港元）的訂閱月費，從而賺取共計4.36萬港元的訂閱費用。他在保釋申請被拒後還押，等候進行其擬就定罪及刑期而提出的上訴。 翻查資料，周柏賢以「鬼王」自居為人知曉，早前於YouTube開設頻道教授「全方位溝女」秘訣威迫學員繳款，違反《商品說明條例》罪成而留有案底，被判160小時社會服務令。 證監會法規執行部執行董事戴霖表示，證監會致力打擊金融網紅違法行為，當他們於社交媒體及網上平台，提供本應持牌才能給予投資Fortune Insight ・ 17 小時前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 23 小時前