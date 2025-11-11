現代相機並不再只有談論光圈、快門、連拍數，還有借助先進的 AI 技術來協助對焦，重新定義了專業攝影師的工作流程與創作價值。Yahoo Tech 有幸邀請到 Sony 香港業務拓展總部總裁 佐倉德彥先生，針對專業攝影師、攝影產業和 AI 三者的發展進行深度對談。

在與編輯 Eric 的訪談之中分享到，不同範疇的 AI 技術是如何讓攝影師能夠擺脫繁瑣的技術負擔，尤其是香港現正協辦第十五屆全國運動會的多個比賽項目，Sony 相機的能力是如何協助攝影師將精力完全聚焦於影像故事的敘述。

專科專攻！專業相機在極端情景的價值

Prudential Hong Kong Tennis WTA 250 at Victoria Park Tennis Court on October 30, 2025 in Hong Kong, Hong Kong, China, (Photo by Lampson Yip/Clicks Images)

廣告 廣告

專業拍攝的關鍵詞就在於「實時」（Real-Time）。在全國運動會這類極端場景，每個時刻都是曇花一現，例如 100 米短跑可能就差一秒半分就決定勝負。因此要專業攝影師過往需要在轉瞬之間精準控制對焦、白平衡和曝光，同時作出快門決定。

以 Sony 相機為例，AI 實時追蹤（AI real-time tracking）和實時識別（real-time recognition）技術能夠輔助相機自動完成這些複雜的參數調整，攝影師就只需要在決定性一刻按下快門即可。

提升成功率： 體育賽事的關鍵一刻稍縱即逝，AI 實時輔助能顯著提高捕捉到高品質、精準對焦畫面的成功率。

解放創作精力： 攝影師因此可以將心思完全放在構圖（composition）和敘事（storytelling）上，不必為技術設定分心，從而提升整體效率和影像質量。

配合高速性能： 旗艦級機型如 α1 配合每秒高達 50 張影像的高速連拍模式，確保在最嚴苛的條件下也能獲得高效、優質的圖像。

Prudential Hong Kong Tennis WTA 250 at Victoria Park Tennis Court on October 30, 2025 in Hong Kong, Hong Kong, China, (Photo by Lampson Yip/Clicks Images)

Sony 相機支持強大的 AI 主體識別功能，其中的選項是基於多年與專業攝影師合作的經驗，以及對「實時識別」的需求所設計的。當然 Sony 也會持續與專業人士保持溝通，最重要的是提高識別的準確性，並不斷擴大可識別的主體數量。

主體類別 選擇原因與應用場景 人類（Human） 在運動、商業攝影等所有情況中最為重要，相機甚至能在運動員佩戴面罩時，自動識別出整體人形，並持續追蹤。 動物（Animal） 動物行為難以預測，自動對焦能讓攝影師在不可控的場景中保持構圖。 雀鳥（Bird） 協助捕捉在密集城市環境或野外中快速移動的鳥類。 車輛（Vehicle） 應對高速行駛中的車輛及賽車運動（motorsports），如 F1 賽車。 飛機（Airplane） 適用於形狀特殊且移動快速的航空拍攝。

關於 AI 識別模式的使用，專業攝影師更傾向於手動切換到適合的模式，還是傾向於讓系統自動偵測並切換？佐倉先生認為這完全取決於攝影師的創作水平和作品對精準度的要求。

有進階專業攝影師曾經分享，他們通常會將 AI 自動對焦與手動對焦巧妙地結合使用。他們利用 AI 確保初步的成功率，然後會無縫切換到手動模式，以進行極為精確的微調，達成最精準的對焦設定。

一般用戶就可以用最基本的 AI 對焦模式，因為 Sony 的理念是提供彈性，讓相機在兩種情況下都能提供支援（deliver both wins），滿足用戶的不同需求。

後 AI 時代，有圖不一定有真相？

Tech 人講｜Sony 香港業務拓展總部總裁佐倉德彥：以 AI 讓你專注說好影像故事

今天不少新聞網站都使用 AI 生成的示意圖來配合報導，這會否最終取代了記者或攝影師的存在？佐倉先生指，在一個充斥著 AI 生成影像的世界裡，讀者能夠識別故事基於真實事實（real facts）是極為重要的。

Sony 作為器材製造商，優先保障真實故事的拍攝、誕生和傳播。因此認為 AI 應主要作為一種輔助工具（assistive tool），來提高攝影師的工作效率和成功率，而不是作為一個產生虛假影像的替代品。

就如這次 Sony 為全運會提供現場器材支援的服務一樣，能讓身處現場第一線的專業攝影師可以有完整且專業的後盾，專注捕捉賽場上健兒窮一生精力而發揮最佳表現的瞬間，這些都並非 AI 所能生成的

AI 讓攝影小白都變大師，高階相機的意義何在？

Tech 人講｜Sony 香港業務拓展總部總裁佐倉德彥：以 AI 讓你專注說好影像故事

佐倉先生指這是一個非常有趣的議題，特別是 Sony 相機系列涵蓋入門至旗艦機型。AI 技術確實使內容創作者的學習曲線變得更線性、更容易。它將光線控制等以往專業攝影師需要高度精準控制的細節自動化，降低了技術門檻。這使得入門級和中階用戶也能更輕鬆地利用 AI 識別功能，將精力投入到創作和講述故事中。

儘管如此，高階旗艦機型仍保留著更豐富的自定義撥盤和專業功能，以滿足需要極致精準設定的專業攝影師的需求，這方面的差異仍然存在。就在訪問的現場，才發現佐倉先生手上的 Sony A1 有著全自動辨識主體類別的模式，而編輯 Eric 自有的 ZV-E1 還需要手動選擇。

總體而言，無論用戶選擇何種器材，Sony 的目標是利用 AI 賦予用戶更大的創造力，讓他們能將重心放在講述好故事上。

更多內容：

Tech 人講｜香港要追落後！超低成本、千萬播放的短劇潮流 - Lightsail 短劇項目人負責 Heidi Liu

Tech 人講｜百度智能雲港澳地區總經理史巍 – 談在香港推動 AI 的部署和挑戰

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk