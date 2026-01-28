TECH.C.學生的2款作品在「Tokyo esports Game Development Contest 2026 學生組」中獲獎！

由東京設計技術中心學院(以下簡稱TECH.C.)學生所創作的兩款遊戲在遊戲開發大賽「Tokyo esports Game Development Contest 2026 學生組」中獲獎。

除了展覽之外，參觀者還可以試玩遊戲而引起了相當大的關注。

TECH.C.學生的2款遊戲作品在比賽中獲獎！

由TECH.C.學生所創作的兩款遊戲作品，在「Tokyo esports Game Development Contest 2026 學生組」中獲獎。

本次比賽是於2026年1月9日(金)至11日(日)在東京國際展覽中心所舉行的「東京電競節2026」活動上所實施的。

獲獎的兩款遊戲分別是四人電腦遊戲「GemHunter」，以及電腦節奏遊戲「戰鬥頻道！！」兩款作品。

本次比賽旨在鼓勵競技遊戲，學生的作品因其規劃能力、技術水準與完成度而受到高度讚揚。

這些作品在展館的展位上展出，許多參觀者都可以實際操作試玩。

一些參與者表示：「可以玩到由學生策劃與創作的原創遊戲，是一個寶貴的機會」。

「GemHunter」

「GemHunter」遊戲畫面

第一個得獎作品是一款四人電腦遊戲GemHunter。

遊戲由「GemHunter」團隊開發，目標是收集寶石來加速並摧毀牆壁，從而創造逃生路線。

它的獨特之處在於，一旦被抓到，追捕者和逃犯的角色就會互換。

享受刺激的遊戲體驗，不斷累積分數，努力獲得高分。

「戰鬥頻道！！」

「戰鬥頻道！！」遊戲畫面

另一款獲獎作品是 PC 平台的節奏戰鬥遊戲戰鬥頻道！！。

由「BACHIBACHI放送局」所開發的這款作品以「姐弟吵架」為主題，是一款2D戰鬥遊戲，玩家在遊戲中會幹擾並爭奪對手想要觀看的頻道。

操作很簡單，只需在正確的時間按下數字鍵盤上的數字鍵，任何人都可以立即享受，激烈的頻道爭奪戰就此展開。

在 TECH.C.由專業講師進行指導，並透過每週的「遊戲專案」課程教導學生如何製作遊戲。

這些學生成長為「創作者」的成就可能會繼續吸引人們的注意。

詳細資訊請上東京設計技術中心學院官方網站，以及Tokyo esports Game Development Contest 2026官方網頁確認。