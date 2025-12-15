Techinsights 拆解確認：Kirin 9030 採用中芯國際 5nm 製程，性能飆升 42% 背後真相!

上月華為正式發表 Mate 80 系列，搭載 Krin 9030 及 Kirin 9030 Pro 芯片。這是自 2019 年以來，華為首次重大產品更新，標誌著其芯片生產已逐步脫離對台積電的依賴。

華為在 Mate 80 的規格列表中列明了 Krirn 9030 系列型號，但未公開製程節點細節，延續了過往的保密策略，轉而強調性能表現。官方指出，Mate 80 Pro Max 的整體性能較搭載 Krirn 9020 的 Mate 70 Pro+ 提升約 42%，增幅顯著。

此前業界多推測該芯片仍採用 7 納米級技術，但如此幅度的性能躍升，引起外界對製程升級的猜測。近日，Techinsights 對 Kirin 9030 Pro 進行結構與尺寸分析後，揭開關鍵技術之謎。

分析顯示，Krirn 9030 採用中芯國際 N+3 製程，較 Kirin 9020使用的 N+2（7納米級）實現明顯代際升級。報告指出，中芯國際在未取得極紫外光（EUV）設備的條件下，透過深紫外光（DUV）多重曝光技術達成 N+3 製程，雖具備 5 納米芯片的技術能力，但在實際縮放指標上仍與行業標準5納米節點存在差距。

DUV 技術波長為 193 奈米，相較 EUV 的 13.5 奈米波長，解析度較低，須依賴多重曝光實現精細圖案，這使製程複雜度與成本提升。目前華為尚未對此消息發表官方回應。值得說明的是，中芯國際因 ASML 等公司的 EUV 設備供應受限，故以 DUV 技術推進高端製程。

此次技術進展表明，Krirn 9030的性能提升不僅來自軟體優化，更基於實質的製程升級。這一步伐展現中國半導體產業在外部限制下的自主研發軌跡，為未來技術演進奠定基礎。