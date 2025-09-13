Teclast Art Pad Pro 開箱評測：$1,899 入手高性價比繪圖平板？

Art Pad Pro 採用磨砂金屬機身，厚度僅 7.2mm，重量 674g，手持感穩固且不易彎曲變形。邊框寬度約 9mm，雖未達極窄邊框，但視覺效果與 iPad 11（2025）相近，整體設計簡約現代。

配備 12.7 吋 IPS 屏幕 2176 x 1600（213 PPI），比例為 7：5（近似 14：10），適合閱讀與繪圖。最大亮點是無 PWM 調光，長時間使用不易眼倦，且支援 4096 級壓感手寫筆，繪圖流暢度高。

然而，色彩表現明顯不足，色準偏差較大，整體偏藍，即使內建四種色彩模式亦改善有限。亮度僅 269 cd/m²（最高 335 cd/m²），室內足夠但室外需遮光使用。

▲跟機附送 4096 級壓感手寫筆

▲機側三選二 SIM 卡卡槽及3.5mm耳機插槽。

▲Art Pad Pro 預裝 Android 15 系統，介面接近原生風格，預載應用極少，給予用戶高度自訂空間。分屏功能透過手勢即可啟動，搭配大螢幕能同時運行兩個應用，例如左側編輯文件、右側查閱資料，大幅提升效率。系統只佔28GB 用戶仍有約228GB 供用家使用。

▲搭配大螢幕能同時運行兩個應用

▲原生系統內仍設有FM收音機、錄音等基本功能。

▲Art Pad Pro 支援 4G 雙卡雙待與 VoLTE 通話，透過 SIM 卡槽與 TF 卡擴充，用戶可靈活搭配資費方案或增加儲存空間。此外，Type-C 接口支援 OTG 功能，可外接鍵盤、滑鼠或隨身碟，進一步強化生產力。

▲而且於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用。

搭載 MediaTek Helio G99 處理器、Mali-G57 MP2 GPU 及 8GB RAM，日常操作流暢，多任務切換未見不順暢情況，可應付輕度遊戲。儲存空間為 256 GB UFS 2.2，支援 microSD 擴充最高 1 TB，或雙 nano-SIM 卡（4G 上網）。與同價位 iPad 11 或 Xiaomi Pad 7 相比，性能略遜一籌，但對於文書、影音或繪圖等需求仍足夠。

後置 1300 萬像主鏡頭日光下拍攝尚可，但色彩平淡、細節不足且噪點明顯，僅適合紀錄用途。支援 2K 30fps 錄影，但無光學防震。前置 800 萬像自拍鏡頭表現普通。四揚聲器與 Widevine L1 認證支援 HD 串流，Netflix 或 Disney+ 觀影體驗良好，聲效立體感不錯。

▲實體 Smart Button 可自訂快捷操作。

Teclast Art Pad Pro 是一台「夠用但非完美」的平板，適合學生、初階創作者或作為副設備使用，手寫筆與大屏幕帶來良好繪圖體驗，性價比確實突出。但若你追求色彩準確、長期系統支援或極致性能，則需考慮更高階型號。購買連結