Teclast ArtPad Air 實測：外型致敬 iPad Pro 的親民之選，千元價位挑戰流暢體驗!

台電 Teclast ArtPad Air 以 $1199 親民定價，打破預算平板需取捨的局限。其全金屬機身與高品質螢幕，呈現中階機型質感，並搭載Android 15 系統，操作穩定。此機將成本精準投放在外型與螢幕，成功填補廉價與旗艦平板間的空白，成為影音娛樂與基礎文書處理中，性價比出色的入門選擇。

在入門級平板電腦市場，台電（Teclast）近期推出的 ArtPad Air 引起了不少預算有限用家的關注。這款新機在外觀設計上明顯參考了 iPad Pro 的線條，以全金屬一體化機身搭配直角邊框，營造出遠超其身價的質感。雖然這類機型在市場上並不少見，但 ArtPad Air 在控制重量與厚度方面做得相當到位，手感輕便之餘也方便長時間手持使用。

螢幕規格是 ArtPad Air 的主要賣點之一。它配備了一塊 10.95 吋的 IPS 顯示屏，解析度達到 2K 水準，並支援 90Hz 的螢幕更新率。在實際操作中，不論是滑動網頁或是系統介面的切換，都能感受到明顯的流暢度。色彩表現屬於自然風格，雖然對比度不及 OLED 面板，但在室內觀看影視串流平台的內容時，畫面清晰度與亮度仍處於合格水準，足以應付日常娛樂需求。

▲實體 Smart Button 可自訂快捷操作。

▲Art Pad Pro 預裝 Android 15 系統，介面接近原生風格，預載應用極少，給予用戶高度自訂空間。分屏功能透過手勢即可啟動，搭配大螢幕能同時運行兩個應用，例如左側編輯文件、右側查閱資料，大幅提升效率。系統只佔 16GB 用戶仍有約 112GB 供用家使用。

▲原生系統內仍設有FM收音機、錄音等基本功能。

▲搭配大螢幕能同時運行兩個應用

▲ArtPad Air 支援 4G 雙卡雙待與 VoLTE 通話，透過 SIM 卡槽與 TF 卡擴充，用戶可靈活搭配資費方案或增加儲存空間。此外，Type-C 接口支援 OTG 功能，可外接鍵盤、滑鼠或隨身碟，進一步強化生產力。

▲而且於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用。

性能配置方面，ArtPad Air 搭載了 MTK Helio G100 處理器，並內建 8GB RAM 及 128GB 儲存空間，更支援虛擬記憶體擴展。這套組合在處理日常社交應用、網頁瀏覽或觀看 1080P 影片時運作平穩，沒有出現明顯的遲滯感。不過用家需留意，由於處理器定位屬於入門級別，若執行大型 3D 遊戲或處理高負載的剪輯工作，效率會相對受限。系統方面則採用了接近原生的 Android 15，介面乾淨且沒有過多預裝的第三方軟件，這對提升整體反應速度有很大幫助。

音效與續航力表現同樣符合預期。機身側邊設有對稱式的立體聲喇叭，聲場分佈均衡，聲音洪亮程度適中，在安靜環境下具備不錯的包圍感。電池容量則維持在主流水準，能夠支撐約一天的中度使用，並支援基本的 PD 快充規格。此外，這款平板也支援 4G LTE 網絡通訊，對於經常需要在戶外查閱資料或使用地圖導航的用家來說，增加了不少實用性。

針對創作需求，ArtPad Air 雖然支援專屬的主動式手寫筆，具備壓力感應功能，但官方目前的定價策略將兩者分開售賣。目前 Teclast ArtPad Air 在市場上的建議零售價為港幣 $1199，此價格並不包含手寫筆。對於追求性價比、主要將平板用於文書處理及影音娛樂的用家而言，這款機型提供了一個外型精緻且性能均衡的選擇，在有限預算下實現了不錯的使用體驗。購買連結