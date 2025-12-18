Teclast T65 平板測評：千元級13.4吋大屏4G平板，性價比之選？

螢幕表現：13.4 吋大屏配 120Hz 自適應刷新率

Teclast T65 最大亮點在於其 13.4 吋的顯示螢幕。對於需要長時間閱讀、瀏覽網頁或觀看影片的用戶來說，大尺寸螢幕能提供更舒適的視覺體驗。螢幕支援 120Hz 自適應刷新率，能夠根據顯示內容自動調整刷新頻率，在滾動網頁或社交媒體動態時，可感受到畫面更為順滑，同時也有助於平衡功耗。

機身設計與續航：8.5mm 厚度與8000mAh 電池

Teclast T65 機身厚度為 8.5mm，配合 13.4 吋螢幕，便攜性尚可，適合放入背包攜帶。內建 8000mAh 電池，在中等亮度下連續播放影片，續航時間約為 10 至 12 小時，能夠滿足一日外出使用需求。設備採用 Type-C 接口進行充電，補能速度符合同級標準。

連線與音訊：4G雙卡雙待與立體聲揚聲器

廣告 廣告

這款平板支援 4G 網絡及雙頻 WiFi，用戶可以插入 SIM 卡隨時上網，對於需要移動辦公或在外使用網絡的場景較為方便。音訊方面，機身設有立體聲斯威特外放揚聲器，並配備智能數字功放，在室內環境下觀看影片或進行視訊通話，聲音表現清晰夠用。

攝影功能：前置與後置 AI 鏡頭

Teclast T65 前後均配備 AI 鏡頭，可用於視訊會議、掃描文件或日常記錄。在光線充足的環境下，拍攝的文檔或白板內容清晰度足夠辨認，符合入門平板的基本拍攝需求。

性能配置：紫光展銳 T7280 處理器搭配 20GB 記憶體組合

硬件方面，T65 採用紫光展銳 T7280 八核處理器，這款芯片主要面向入門至中階移動設備。

配合 8GB RAM 及透過技術擴展實現的 20GB 記憶體組合，在多任務切換及日常應用程式運行上，基本能保持流暢。實測開啟多個社交應用、文檔處理軟件及一個影片播放程式，未出現明顯卡頓。對於一般文書處理、網課學習或影音娛樂需求，這套配置足以應付。

▲台電 T65 預裝Android 16 系統，介面接近原生風格，預載應用極少，給予用戶高度自訂空間。分屏功能透過手勢即可啟動，搭配大螢幕能同時運行兩個應用，例如左側編輯文件、右側查閱資料，大幅提升效率。系統只佔 12GB 用戶仍有約108GB 供用家使用。

▲搭配大螢幕能同時運行兩個應用

▲原生系統內仍設有FM收音機、錄音等基本功能。

▲台電 T65 支援 4G 雙卡雙待與 VoLTE 通話，透過 SIM 卡槽與TF卡擴充，用戶可靈活搭配資費方案或增加儲存空間。

▲而且於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用。

總結

總體而言，Teclast T65 以 $1,099 的定價，提供了 13.4 吋大螢幕、120Hz 刷新率、4G 連線及足夠日常使用的性能配置，在入門級平板市場中具有一定的競爭力。對於預算有限，但追求大屏觀看體驗、需要移動上網功能，且主要用於學習、娛樂及輕度辦公的用戶，Teclast T65 是一個值得考慮的選擇。然而，若對性能或螢幕質素有更高要求，則可能需要考慮更高階的型號。查詢: EASYDIGI