宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面

Teclast T65 Plus 香港上市！13.4 吋 120Hz 大屏、10000mAh 電量，售價 $1,499

Teclast T65 Plus 香港上市！13.4 吋 120Hz 大屏、10000mAh 電量，售價 $1,499
Teclast T65 Plus 香港上市！13.4 吋 120Hz 大屏、10000mAh 電量，售價 $1,499

Teclast 繼早前推出13吋大屏平板 T65 後，近日宣佈在港推出中階 4G 平板電腦 T65 Plus，並即日上市，定價為 1,499 港元。

T65 Plus 配備 13.4 吋 IPS 螢幕(1920 x 1200)，並支援 120Hz 自適應更新率，搭配 T-Color 6.0 色彩優化技術，可呈現自然生動的畫面，無論工作或娛樂都能享受流暢的視覺體驗。機身採用金屬材質，結合八邊形裝飾與俐落邊框設計，外觀簡約之餘亦具備堅固耐用的保護。

性能方面，T65 Plus 搭載 Helio G99 處理器，配備最高 20GB RAM（8GB + 12GB 擴展）與 256GB UFS 儲存空間，並可透過 microSD 卡擴充至 1TB，能輕鬆處理多工作業與各類應用程式。內建 10000mAh 大容量電池，支援 18W 快速充電，可滿足全天使用的電力需求。

攝影方面，設有 1300 萬像素 AI 主鏡頭，支援自動對焦，以及 800 萬像素前置鏡頭，能拍攝清晰鮮明的照片，並提供流暢的視訊通話體驗。購買連結

Counterpoint Research:若不計蘋果 雙11智能手機銷售跌5%

市場研究機構Counterpoint Research指出，在內地「雙11」購物節期間，蘋果iPhone的強勁需求推動智能手機銷售的增長；其中iPhone 17的銷售尤為強勁。若不包括蘋果，「雙11」智能手機銷售總體下降5%。蘋果在為期一個月的活動中佔所有智能手機銷售的26%，各品牌總銷量按年增長3%。小米手機以17%的銷售份額位居第二，但由於小米17系列的推出時間較早，其銷售較去年同期有所下降。華為則在主要品牌中跌幅最大，其銷售份額從去年的17%降至13%。(CW)

infocast ・ 23 小時前
香港宏福苑大火增至128死　約有200人下落不明

香港宏福苑大火增至128死　約有200人下落不明

（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。

法新社 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架　批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架　批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。

Yahoo新聞 ・ 19 小時前