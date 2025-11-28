Teclast T65 Plus 香港上市！13.4 吋 120Hz 大屏、10000mAh 電量，售價 $1,499

Teclast 繼早前推出13吋大屏平板 T65 後，近日宣佈在港推出中階 4G 平板電腦 T65 Plus，並即日上市，定價為 1,499 港元。

T65 Plus 配備 13.4 吋 IPS 螢幕(1920 x 1200)，並支援 120Hz 自適應更新率，搭配 T-Color 6.0 色彩優化技術，可呈現自然生動的畫面，無論工作或娛樂都能享受流暢的視覺體驗。機身採用金屬材質，結合八邊形裝飾與俐落邊框設計，外觀簡約之餘亦具備堅固耐用的保護。

性能方面，T65 Plus 搭載 Helio G99 處理器，配備最高 20GB RAM（8GB + 12GB 擴展）與 256GB UFS 儲存空間，並可透過 microSD 卡擴充至 1TB，能輕鬆處理多工作業與各類應用程式。內建 10000mAh 大容量電池，支援 18W 快速充電，可滿足全天使用的電力需求。

攝影方面，設有 1300 萬像素 AI 主鏡頭，支援自動對焦，以及 800 萬像素前置鏡頭，能拍攝清晰鮮明的照片，並提供流暢的視訊通話體驗。