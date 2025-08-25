TEEN TOP出道15週年演唱會 票價位置圖公開

▲男團TEEN TOP將在10月5日到Zepp台北舉辦出道15週年演唱會，票價、福利、開賣時間全公開。（圖／網銀國際影視）

[NOWnews今日新聞] 韓國人氣男團TEEN TOP迎來出道15週年，今（25）日宣布10月5日於Zepp New Taipei舉行演唱會《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI》，演唱會票價分為5880元、4880元、4680元，全場皆為座席不用腳酸站著看，同時還有限定小卡、HI Touch、4：10合照、簽名海報、簽名拍立得福利抽選機會；門票將於8月30日早上11點在全家便利商店以及KKTIX系統同時開賣。

TEEN TOP演唱會福利超多！全場坐著看不腳酸

TEEN TOP演唱會有3種票價，5880元、4880元、4680元，全場皆為座席，凡是購買門票者都可以獲得限定小卡，另外還有HI Touch、4：10合照、簽名海報、簽名拍立得福利抽選機會，將在10月5日晚間6點準時在Zepp New Taipei開唱（實際演出時間以現場公告為準）；門票將在8月30日早上11點準時在全家便利商店以及KKTIX系統同步開賣。

▲TEEN TOP演唱會座位圖。（圖／網銀國際影視）

▲TEEN TOP演唱會福利。（圖／網銀國際影視）

演唱會名稱超長！跟TEEN TOP的心意一樣多

TEEN TOP出道15週年演唱會《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI》，如同超過 100 個字的演唱會標題，為粉絲帶來熱情滿溢的舞台，除了必唱的經典歌曲、隱藏名曲，還有實現粉絲心願的特別歌單。

TEEN TOP作為二代團的青春代表，擁有多首被韓國公認經典的名曲〈不要噴香水〉、〈Crazy〉、〈Missing You〉等，台灣粉絲更多是在出道時期就給予支持。成員Niel回憶起2012年第一次訪問台灣，讓他留下深刻印象：「機場有很多粉絲來迎接，那是第一次粉絲見面會，當時粉絲們用韓語大合唱〈Crazy〉讓我很驚訝。」

開唱當天正式成員生日 天地嗨喊：意義不一樣

這次TEEN TOP將在台北舉辦15週年演唱會，演出10月5日當天正是成員天地的生日，讓他直說這場演出對他來說有著不一樣的意義：「能在生日當天與台灣ANGEL（粉絲名）相聚，是最大的幸福。」

從《No.1》到全新專輯《Just 15, Just Teen Top》，TEEN TOP不僅重現標誌性的刀群舞，更隨著歲月而全面進化，展現從容但散發著誘人氣息的樣貌，以滿滿能量和真摯感謝，準備再次點燃台灣舞台。

▲TEEN TOP台北開唱當天是成員天地的生日。（圖／網銀國際影視）

《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI》

活動時間｜2025 年 10月 05 日（日）18：00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點｜Zepp New Taipei （新北市新莊區新北大道四段3號8樓）

售票時間｜08月 30 日（六）11：00

購票方式｜KKTIX及全台全家便利商店

主辦單位｜WANIN Visual 網銀國際影視

票價｜NT$5,880／NT$4,880／NT$4,680（全區座席）

售票網站 ⎪ https://wve.kktix.cc/events/teentop2025intaipei

主辦單位 ⎪ WANIN Visual 網銀國際影視

