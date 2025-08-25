天文台料低壓區本週中入南海
TEEN TOP出道15週年演唱會 票價位置圖公開
[NOWnews今日新聞] 韓國人氣男團TEEN TOP迎來出道15週年，今（25）日宣布10月5日於Zepp New Taipei舉行演唱會《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI》，演唱會票價分為5880元、4880元、4680元，全場皆為座席不用腳酸站著看，同時還有限定小卡、HI Touch、4：10合照、簽名海報、簽名拍立得福利抽選機會；門票將於8月30日早上11點在全家便利商店以及KKTIX系統同時開賣。
TEEN TOP演唱會福利超多！全場坐著看不腳酸
TEEN TOP演唱會有3種票價，5880元、4880元、4680元，全場皆為座席，凡是購買門票者都可以獲得限定小卡，另外還有HI Touch、4：10合照、簽名海報、簽名拍立得福利抽選機會，將在10月5日晚間6點準時在Zepp New Taipei開唱（實際演出時間以現場公告為準）；門票將在8月30日早上11點準時在全家便利商店以及KKTIX系統同步開賣。
演唱會名稱超長！跟TEEN TOP的心意一樣多
TEEN TOP出道15週年演唱會《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI》，如同超過 100 個字的演唱會標題，為粉絲帶來熱情滿溢的舞台，除了必唱的經典歌曲、隱藏名曲，還有實現粉絲心願的特別歌單。
TEEN TOP作為二代團的青春代表，擁有多首被韓國公認經典的名曲〈不要噴香水〉、〈Crazy〉、〈Missing You〉等，台灣粉絲更多是在出道時期就給予支持。成員Niel回憶起2012年第一次訪問台灣，讓他留下深刻印象：「機場有很多粉絲來迎接，那是第一次粉絲見面會，當時粉絲們用韓語大合唱〈Crazy〉讓我很驚訝。」
開唱當天正式成員生日 天地嗨喊：意義不一樣
這次TEEN TOP將在台北舉辦15週年演唱會，演出10月5日當天正是成員天地的生日，讓他直說這場演出對他來說有著不一樣的意義：「能在生日當天與台灣ANGEL（粉絲名）相聚，是最大的幸福。」
從《No.1》到全新專輯《Just 15, Just Teen Top》，TEEN TOP不僅重現標誌性的刀群舞，更隨著歲月而全面進化，展現從容但散發著誘人氣息的樣貌，以滿滿能量和真摯感謝，準備再次點燃台灣舞台。
《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI》
活動時間｜2025 年 10月 05 日（日）18：00（實際演出時間以現場公告為準）
演出地點｜Zepp New Taipei （新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
售票時間｜08月 30 日（六）11：00
購票方式｜KKTIX及全台全家便利商店
主辦單位｜WANIN Visual 網銀國際影視
票價｜NT$5,880／NT$4,880／NT$4,680（全區座席）
售票網站 ⎪ https://wve.kktix.cc/events/teentop2025intaipei
主辦單位 ⎪ WANIN Visual 網銀國際影視
更多 NOWnews 今日新聞 報導
初音未來11／26台北小巨蛋開唱！票價800～8200元 8／26實名開賣
Faulieu. 9月14日台北開唱！票價2200、3400兩種 遠大售票熱賣中
SHINee KEY 10月4日北流開唱！票價最便宜3600 採2階段8／23開賣
其他人也在看
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例
演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」
近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張佳添否認同甄采浠拍拖 直認想做單身貴族不談戀愛
歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
《未知的首爾》給感到生活累了的你來看，關於人生尋找自我的療癒金句：我們都是為了生活才工作
韓劇《未知的首爾》於tvN播出，同步登陸Netflix，播出後成為熱門劇Top10，不只因為朴寶英的突破雙胞胎姐妹一人分飾兩角的演出，更甚是劇集內容也很引起共鳴。當中關於生活的對白句子，很切身戳心，也許給你在累人的生活當中來點療癒感。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 7 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 5 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 2 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 11 小時前