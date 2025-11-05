Teenage Engineering 發佈 Riddim 取樣器及 EP–2350 Ting 麥克風，增添創意設計與功能

焦點

最近的未知發展包括 Teenage Engineering 的最新產品，展示了創新的設計和功能，以及 T-Mobile 擴展其緊急短信服務，增強了用戶的通訊選擇。

Teenage Engineering 的 Riddim 看似只是該公司 EP–133 KO II 取樣器的另一種版本，但實際上它有更多的功能，特別是與新推出的 EP–2350 Ting 麥克風搭配使用時。Ting 擁有有趣的 CB 無線電氛圍，Teenage Engineering 將其描述為「故意低保真」。它內建四種聲音變換效果，包括回音、小妖精、機器人，還有對於所有 dub reggae 音樂至關重要的回音加彈簧混響。麥克風側邊還有一個槓桿，讓使用者在表演時可即時修改效果。使用者還可以直接從麥克風觸發四個可更換的樣本。

不幸的是，目前只能以 $329 的 Riddim n’ Ting 套裝購得 Ting。Teenage Engineering 已經聯絡過該公司，看看未來是否會單獨發售。與 EP–1320 Medieval 不同的是，EP-40 Riddim 並不是 KO II 的簡單重新包裝。是的，它主要是一個取樣器，裡面加載了來自 King Jammy 和 Mad Professor 等人的 reggae 專用音效。但它還擁有一個額外的主要效果、雙倍的存儲空間，以及一個名為 Supertone 的真正減法合成器引擎。Supertone 能夠提供低音震撼和經典旋律，還具備壓力敏感的 dub 警報模式——你按得越重，震盪得越快。

雖然 Teenage Engineering 的設備以天價聞名，但 $299 的 KO II，以及現在的 $329 Riddim 衍生產品，卻提供了令人驚訝的良好價值。KO II 是一個極其強大的取樣器，該公司至少已經發佈過一次重大更新。雖然它們無法取代你的 MPC，但可以以更低的價格創作出高品質的音樂。

另一方面，T-Mobile 正在開放其 Starlink 驅動的緊急短信服務。該運營商於周三宣布，任何擁有兼容手機的人——甚至包括 AT&T 和 Verizon 的用戶——都可以免費註冊通過衛星發送 911 短信。今年七月，T-Mobile 向全美客戶推出了每月 $10 的「T-Satellite」服務，允許 T-Mobile 及非 T-Mobile 客戶透過衛星發送消息、共享位置和訪問特定應用。這項服務還包括向 911 發送短信，但現在已經免費提供。

如果擁有兼容 T-Satellite 的手機，可以註冊緊急衛星短信服務，但有一些相當明顯的例外。它不支持具備內建緊急衛星短信功能的手機，包括 iPhone 14 及以後版本，以及 Pixel 9 及以後版本（不包括 9A）。這意味著，只有擁有 iPhone 13、Pixel 9A、Samsung Galaxy S21 及以後版本或更新的 Motorola 手機的用戶，才能使用 T-Mobile 的 911 短信服務。

如果是非 T-Mobile 用戶，還需要擁有一部解鎖的手機並具備 eSIM 功能。T-Mobile 用戶可以通過登錄其 T-Mobile 帳戶，選擇「管理數據和附加功能」部分下的選項來註冊緊急衛星短信服務。其他用戶則可以通過 T-Mobile 的網站進行註冊。註冊後，T-Mobile 表示，您的手機將自動連接到 T-Mobile 的緊急短信網絡，以便在沒有移動信號的區域使用。

