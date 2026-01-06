Teradar 發佈首款長距離太赫茲傳感器 支援高解析度車輛視覺系統

來自美國的 Teradar 在 2026 年消費電子展（CES 2026）上發佈了其旗艦產品 Teradar Summit 感測器。該公司表示，這是行業首款長距離、高解析度的太赫茲（THz）視覺感測器，旨在在各種天氣條件下可靠運行。Teradar 設計的這款可自定義晶片旨在增強先進駕駛輔助系統（ADAS），並支持 L3 至 L5 級別的車輛自動駕駛。該公司目前在美國和德國擁有八個開發合作夥伴，計劃在 2026 年競標高產量生產計劃，並希望在 2028 年開始生產。

最近，哥倫比亞大學的工程師們創造了全光學納米感測器，能夠根據外力改變顏色或強度，實現無線讀取。太赫茲（THz）波介於雷達和激光雷達（Lidar）之間，因其結合高解析度及穿透幾乎所有天氣的能力而被視為有前景的感測技術。直到最近，技術限制使得 THz 感測不切實際，而 Teradar 的新 THz 晶片設計改變了這一局面，使得該技術在現實應用中成為可能。

廣告 廣告

Teradar 的模組化太赫茲引擎（MTE）是一個完全固態的感測系統，由專有的發射、接收和處理晶片組成。這一設置能在各種條件下提供清晰可靠的小物體檢測，無論是白天還是夜晚、雨天、霧天、雪天或冰雹，都不會失去準確性。Teradar Summit 使用固態數位相控陣列，提供 300 米（984 英尺）的範圍，並具有 0.13° 的原生解析度。它生成詳細的 3D 點雲和多普勒數據，捕捉範圍、方向、高度和相對速度。

這項技術填補了傳統雷達和激光雷達之間的空白，為下一代車輛的安全和自動駕駛系統開啟了新的可能性。Teradar 表示，透過霧、雨、雪和陽光眩光的可見性，該技術每年可能幫助防止全球約 150,000 起道路死亡事故。Teradar 的首席執行官兼聯合創始人 Matt Carey 在聲明中表示：「我們正在開啟一個在汽車領域之前並不存在的感測領域，讓車輛能夠在當前系統失效的情況下依然能夠看見。」

在去年 11 月，該公司首次公開了世界首款商業化的太赫茲感測技術。他們的突破性晶片提供高達 20 倍於當前汽車雷達的解析度，使下一代車輛能夠實現超高清的全氣候感知。Teradar 由來自麻省理工學院和斯坦福大學的專家創立，擁有超過 20 年的汽車工程、晶片設計、光子學和系統工程經驗。Teradar 的固態 MTE 提供可自定義的長距離檢測，支持 L1 至 L2 級別的 ADAS 和 L3 至 L5 級別的自動駕駛系統。

隨著 Teradar 的創新，全氣候、高解析度的感測技術即將重新定義 ADAS 和完全自動駕駛車輛的能力，這將在汽車安全和感知方面帶來革命性的飛躍。該技術不僅在汽車應用中具有潛力，還可用於國防、醫療和製造等領域。專家指出，太赫茲感測器每年可能防止大量致命事故的發生。

推薦閱讀