Terra Innovatum 確保 SOLO 反應堆供應鏈以支持未來核能發展

意大利微模組反應堆開發商 Terra Innovatum Global N.V. 確認已經為其 SOLO 反應堆單元的關鍵及非關鍵組件確保了供應鏈。這對於該公司來說是一個重要的里程碑，因為它計劃在 2028 年開始部署其獨特尺寸的核反應堆。隨著全球尋求擺脫化石燃料，非碳排放的替代能源需求日益迫切。核融合能源雖然距離商業化可能還有幾年時間，但已存在數十年的核分裂能源也可以滿足這一需求。相較於建造大型核分裂反應堆，這些反應堆通常伴隨著時間和成本的超支，業界正在努力轉向小型模組化反應堆（SMR），這些反應堆可以在中央設施進行大規模建造，並輕易部署到全球各地。

透過 SOLO，Terra Innovatum 更進一步，建造具備極小佔地面積的微模組核反應堆，使其部署更加便捷。SOLO 於 2018 年構思，至今已開發了超過六年，並經歷了大量的工程努力以使其更接近現實。去年，《Interesting Engineering》報導該反應堆設計已提交給美國核能管理委員會（NRC）進行安全評審。該反應堆設計的獨特之處在於使用標準化的組件，這可以實現成本效益和快速部署。此外，它還提供燃料靈活性，支持 LEU+ 和 HALEU，使反應堆能夠在新燃料可用時進行轉換。該核反應堆的最大容量為 1 MWe，但由於其模組化設計，可以擴展到提供多達 1 GW 的電力。這些反應堆佔地面積小，理想地取代化石燃料發電的熱電廠，並能夠配置以提供電力、熱能或兩者，適用於離網或小型電網的工業過程。

廣告 廣告

在最近的一份新聞稿中，該公司確認已經為其 SOLO 反應堆的關鍵和非關鍵組件確保了供應鏈。關鍵組件包括核級組件，如壓力容器、冷卻管、控制和關閉機制、儀器和控制系統，以及反應堆燃料。這些是核反應堆建設的最高進入門檻。確保這些組件的供應鏈顯示出 Terra Innovatum 的製造和部署準備就緒。該公司還確保了非核級組件的供應鏈。雖然這些的進入門檻可能不高，但它們同樣是任務關鍵的，包括氦循環器、渦輪機、蒸汽發生器、泵及反應堆的電力和熱能生成儀器和控制系統。

“我們在核和非核供應鏈上的進展體現了嚴謹的工程設計和以執行為中心的設計理念，充分利用了整合的研發和過去的經驗，”該公司共同創辦人及首席技術官 Marco Cherubini 在新聞稿中表示。“這一勢頭鞏固了我們的商業化路徑，並強化了 Terra Innovatum 在生產和交付下一代可擴展、可靠的能源解決方案中的角色。”

推薦閱讀