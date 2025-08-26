天文台料低壓區本週中入南海
TerraPower 目標在猶他州建設 345 MW 核能反應堆
Terrapower，這家公司由比爾·蓋茨支持，目前正在尋找可能在猶他州建設核反應堆和能源儲存廠的土地。日前，Terrapower 宣佈與猶他州能源發展辦公室及土地開發公司 Flagship Companies 簽署了一份諒解備忘錄（MOU）。該備忘錄的目的在於三方共同尋找合適的地點，以便為核反應堆和能源儲存廠進行選址，並計劃在2025年底之前制定出一份初步的適合地點清單。
Terrapower 希望在猶他州建設其 Natrium 反應堆，這一計劃將支持猶他州州長斯賓塞·J·考克斯的 Operation Gigawatt。Operation Gigawatt 是一個旨在建立能源生態系統的計劃，旨在為猶他州及其他西部州提供能源。根據 MOU，這一非約束性的合作框架將促進三方的合作關係。Terrapower 在一份新聞稿中表示，選址將基於多種因素的評估，包括社區支持、地點的物理特性、從美國核能管理委員會獲得許可的能力，以及對現有基礎設施的可及性。
猶他州州長考克斯指出，今天標誌著猶他州能源的一個重要進展。他補充道，Operation Gigawatt 的目標是從多元化來源（如核能、天然氣、地熱等）增加容量，確保家庭和企業擁有經濟、可靠和清潔的電力。與 Terrapower 的合作協議不僅將有助於保持電價的低廉，還能加強猶他州的電網，並確保該州的未來能夠如過去般強大。
猶他州本地的土地開發公司 Flagship Companies 將提供相關的土地數據，並協助識別和評估潛在的反應堆開發候選地點。美國參議員約翰·柯蒂斯對這一協議表示贊賞，認為這將幫助猶他州開發經濟實惠且清潔的能源解決方案。他指出，探索先進核技術符合該州對能源獨立的承諾，並且反映出該州和國家所需的前瞻性政策。
Terrapower 的 Natrium 反應堆是一款擁有345兆瓦（電）的鈉冷卻快堆，並配備熔鹽基能源儲存系統。根據需求，Natrium 的能源產出可增加至500兆瓦，這得益於儲存技術的支持。Terrapower 表示，Natrium 反應堆是唯一擁有此特徵的先進核反應堆設計。同時，該公司還指出，Natrium 將使用的水量顯著低於當前的輕水反應堆和小型模塊化反應堆（SMR）設計，這使其更適合水資源短缺的地區。
Terrapower 於2024年在懷俄明州啟動了首個 Natrium 項目，該項目計劃成為美國下一個商業規模的核電廠。Terrapower 的總裁兼首席執行官克里斯·勒維克表示，該公司對與猶他州的領導者和社區合作感到興奮，探索 Natrium 廠如何幫助猶他州實現其經濟和能源目標。他強調，Natrium 反應堆及能源儲存系統非常適合美國山西地區，並將在確保未來幾代人可靠電網方面發揮至關重要的作用。此外，Terrapower 還與 HD Hyundai 合作開發快速熔融氯化物反應堆，這可能會用於船舶。
