TerraUSD 崩盤涉蒸發 400 億美元 創辦人權渡衡美國判監 15 年 法官形容屬世代罕見案件︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】加密貨幣企業家、Terraform Labs 共同創辦人權渡衡（Do Kwon）因詐騙罪被美國法院判監 15 年，刑期較檢方原先建議的 12 年更長。權渡衡被指創立的兩款加密貨幣於約 3 年前崩盤，導致市場蒸發約 400 億美元（約 3,120 億港元）。

綜合外媒報道，34 歲的南韓籍商人權渡衡早前承認兩項美國控罪，包括串謀詐騙及電信詐騙，案件在紐約聯邦法院裁決。主審法官形容案件屬「史詩級、世代罕見的龐大詐騙」，認為若僅判處 12 年刑期將過於寬鬆，未能反映對受害者造成的嚴重傷害。

法官指出，「在聯邦檢控歷史中，極少案件造成如你般龐大的金錢損失。」檢方指，權渡衡的行為加劇加密貨幣市場在 2022 年的寒冬，亦間接影響 FTX 倒閉。

稱自己每日反思如何補救

權渡衡在庭上表示，不會辯稱自己的行為屬行業慣例，並承認若相關做法曾被視為標準，本身亦屬不良標準，作為市場領導者須為投資者的痛苦負上個人責任。他又稱，過去數年幾乎每日都在反思可如何補救。

辯方曾要求法院將刑期減至不多於 5 年，指權渡衡的動機是維持 TerraUSD 穩定幣運作，而非為個人牟利。法官形容該要求「極不合理」，拒絕接納。

曾用假護照被判囚

權渡衡自去年由黑山引渡至美國後一直被拘留，早前在當地因使用假護照被判囚。根據認罪協議，他同意沒收約 1,930 萬美元（約 1.5 億港元）及部分被指來自詐騙的物業。檢方表示，若權渡衡遵守協議條款，將支持他在服刑後半段返回南韓服刑，當地仍有案件等候審理。

檢方同時表示，不會為投資者爭取民事賠償，指要逐一釐清合共約 400 億美元損失過於複雜。法官透露，法院收到來自全球 315 名受害者的來信，不少人指失去居所、退休金、醫療費及子女教育儲蓄；亦有部分投資者在權渡衡認罪後仍表達支持，法官形容相關信件「猶如邪教追隨者的說話」。

畢業於史丹福大學 回南韓創立公司

資料顯示，權渡衡畢業於史丹福大學，於 2017 年與申鉉成（Daniel Shin）回到南韓創立初創公司，其後發展為總部設於新加坡的 Terraform Labs。檢方指，當 TerraUSD 於 5 月跌破與美元 1 比 1 掛鈎時，權渡衡向投資者聲稱由「Terra 協議」演算法恢復幣值，實際上卻暗中安排高頻交易公司大量買入代幣托市。

檢方指，相關虛假說法促使散戶及機構投資者繼續投資，推高與 TerraUSD 掛鈎的 Luna 代幣市值，在翌年春季一度升至約 500 億美元（約 3,900 億港元）。權渡衡為多名在 2022 年市場下滑後被起訴的加密貨幣業界人物之一；FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 於去年被判囚 25 年。