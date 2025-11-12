Tesla 上海工廠生產第 500 萬個電池組

Tesla 在上海的超級工廠（Giga Shanghai）再次展現其在汽車生產方面的卓越成就，成為該公司最高產量的製造基地。這座工廠不僅在生產效率上領先於其他工廠，還持續推動電動車市場的發展，顯示出 Tesla 在全球電動車行業中的重要地位。透過 Giga Shanghai，Tesla 不僅能夠快速響應市場需求，還能降低生產成本，從而提高競爭力。這一成就不僅反映了 Tesla 在生產技術上的突破，也強調了公司在擴展全球市場方面的潛力。

隨著電動車需求持續上升，Tesla 的創新能力將使其在行業內保持領先，並對整個市場產生深遠的影響。這一切都預示著 Tesla 將在未來的發展中，繼續引領電動車的潮流，並促進可持續交通的未來。

推薦閱讀