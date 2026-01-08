Tesla 上海超級工廠生產第 500 萬個電動驅動單元

Tesla 中國在上海超級工廠達成了另一個生產里程碑，推出該廠的第 500 萬個本地生產驅動單元。公司在官方微博上慶祝了這一成就，Giga 上海團隊也與第 500 萬個驅動單元合影留念。這個里程碑驅動單元是在專門生產 Model Y 和 Model 3 的上海超級工廠生產的。Tesla 中國在一份聲明中指出，其三合一集成電動驅動系統將電動機、變速器和逆變器整合為一個緊湊的組件，成為公司電動汽車的強大「心臟」。

Tesla 中國還提到，驅動單元的集成設計提高了能量轉換效率，同時減少了整體重量和複雜性，這些優勢轉化為更強的性能、更佳的操控性和更長的服務壽命。這一新里程碑建立在該工廠之前的成就之上。2024 年 7 月，Tesla 宣布其全球第 1000 萬個電動驅動系統在上海工廠下線，使之成為首個達到如此產量的自製 Tesla 部件。最近，該工廠還生產了其第 400 萬輛中國製造的車輛，即 Model Y L。

該工廠也持續創造全球生產紀錄，去年底推出了 Tesla 全球第 900 萬輛電動汽車，該車型為 Tesla Model Y。Giga 上海的建設於 2019 年 1 月開始，並於同年年底啟動生產，成為中國首個完全外資擁有的汽車製造項目。該工廠於 2020 年初開始交付 Model 3 車輛，並在 2021 年增加了 Model Y 的生產能力，現在年產量達到約 100 萬輛。根據 CNEVPost 的數據，Giga 上海在 2025 年共交付了 851,732 輛汽車，年同比下降了 7.08%。

儘管如此，最近幾個月顯示出重新增長的勢頭。12 月份，Tesla 中國的批發銷售達到 97,171 輛，包括國內交付和出口，創下公司第二高的月度銷售紀錄。而 12 月的零售銷售約為 94,000 輛，年同比增長約 13%。Tesla 的持續創新和生產能力的提升，無疑將進一步鞏固其在全球電動汽車市場的領導地位。隨著上海超級工廠的成功，Tesla 不僅在生產效率上取得了顯著進展，還在提升產品性能和用戶體驗方面持續創新，這些都為未來的市場發展奠定了堅實的基礎。

Tesla 的技術創新和市場潛力，將持續影響著全球電動汽車的生態，並為可持續發展做出貢獻。

