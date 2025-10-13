Tesla 中國九月份零售銷售達到年內第二高的 71,525 台

根據中國乘用車協會（CPCA）的數據，Tesla 在九月份的零售銷量達到 71,525 輛，這是該公司今年第二高的月度銷售數字。這一結果顯示出穩步的回升，使 Tesla 年度銷售的下降幅度收窄至僅 0.93%，並較八月份的較低數字增長了 25%。九月份的銷量接近三月份的 74,127 輛，當時在中國市場的表現尤為強勁。

儘管出現增長，Tesla 在中國的零售銷量仍然記錄了七個月的年度下降，僅在三月和六月實現了增長。這一部分銷售損失主要是由於新款 Model Y 的轉換期所造成的。位於上海的超級工廠生產 Model 3 和 Model Y，繼續作為本地和出口市場的雙重中心。根據 CNEV Post 的報導，九月份 Tesla 從上海工廠出口了 19,287 輛車輛，這一數字比去年增長了 19.6%，但較八月份下降了 25.9%。這與 Tesla 在每個季度初優先考慮出口的策略一致。包括出口在內，Tesla 在九月份的總批發量達到 90,812 輛，年增長 2.82%，月增長 9.16%。批發銷售中，Giga 上海的銷量分為 19,287 輛出口和 71,525 輛在中國的銷售。

廣告 廣告

在銷售方面，Tesla Model Y 仍然是該公司在中國的銷售主力，九月份批發銷售達到 59,907 輛，較去年增長 17.1%。Model 3 則銷售 30,905 輛，同比下降 16.8%，但較八月份增長了 27%。Tesla 在中國新能源車市場的整體市佔率上升至 5.52%，其純電動汽車（BEV）市佔率也達到 8.66%，輕微的增長顯示出該公司在競爭激烈的市場中的韌性。

在第三季度，Tesla 在中國的銷售總數為 169,294 輛，同比下降 6.9%，這也是其連續第二個季度的下降，但與第二季度相比強勁回升了 31.4%。截至目前，Tesla 的零售總量為 432,704 輛，較去年下降 5.97%。

這些數據表明，Tesla 的市場策略和產品創新正在持續發揮作用，特別是在面對市場挑戰時。隨著新款 Model Y 的推出和生產能力的提升，Tesla 將能夠繼續擴大其在中國市場的影響力，並促進未來的增長潛力。Tesla 的創新不僅有助於提升其市場競爭力，還將為全球電動車市場帶來積極的影響。

推薦閱讀