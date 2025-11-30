Tesla 中國交付中心擠滿車輛，迎接 2025 年第四季最後衝刺

Tesla 在中國的交付中心已經堆滿了車輛，顯示出公司正在全力以赴迎接 2025 年第四季度的最後衝刺。最新的照片顯示，這些交付中心中擺滿了 Model Y 和 Model 3，顯示出強勁的季度結束動能。在最近的一張空拍圖中，Tesla 的交付中心展現了公司在年底前儘可能交付更多車輛的努力。這張由 Tesla 愛好者 Nic Cruz Patane 在 X 平台上分享的圖片中，展示了許多準備交付給客戶的 Model Y 和 Model 3 單位。

另一則報導來自兩週前的上海地點，同樣顯示了許多 Model Y 車輛的情況。用戶 Roberto Nores 分享的照片中也顯示了多輛 Model Y L，這是一款六座的延長軸距版本，受到了當地消費者的熱烈歡迎。| 車型 | 售價 ||--------------|-------------------|| Model Y | $39,990 / 約 HK$ 311,922 |

廣告 廣告

| Model 3 | $27,990 / 約 HK$ 218,622 || Model Y L | $49,990 / 約 HK$ 389,922 |中國依然是 Tesla 的主要市場，最近幾個季度的全球交付中，這裡佔有相當大的份額。然而，11 月初的報導指出，Tesla 在 10 月的零售銷售僅達到 26,006 輛，原因尚待觀察，可能是出口重點所致。儘管如此，Tesla 在 11 月似乎出現了一些回升的跡象。

觀察者注意到，Model Y 的訂購頁面顯示出一則通知，告知顧客若想在年底前保證交付，應該購買現貨車輛。儘管 Model Y RWD 和 Model Y L 的預計交付時間為 4-8 週，而 Model Y Long Range RWD 和 Model Y Long Range AWD 則為 4-13 週，這一消息仍然顯示出需求的潛力。Tesla 在中國的強勁表現，無疑反映了其在全球電動車市場的影響力和持續增長的潛力。

隨著電動車需求的上升，Tesla 的創新不僅推動了自身的成長，也在一定程度上引領了全球汽車產業的轉型，讓消費者和投資者對未來充滿期待。

推薦閱讀