Tesla 中國新款六座 Model Y L 已經售罄至 10 月

Tesla 新款 Model Y L 在中國的十月訂單已經售罄，新的訂單顯示最早的交貨日期預計為 2025 年 11 月。這款在八月發佈並於本月首次交付的加長軸距版本，迅速成為 Tesla 在其主要海外市場中銷售最強勁的車型之一。

需求與期望

Tesla 中國最初將 Model Y L 的交付時間定於九月，副總裁 Grace Tao 也在微博上確認這款車將於九月開始交付。果然，這款車的首次交接上周已經開始。自推出以來，這款六座跨界車已經售罄了九月和十月的配額，顯示出健康的需求。行業估計指出，僅在發佈當天，Tesla 就收到了超過 35,000 輛 Model Y L 的訂單。雖然部分 Model Y L 的訂單可能與標準版 Model Y 的訂單重疊，但業內觀察者指出，這款六座的加長軸距版本正在通過吸引需要更多空間和座位的車主，擴大公司的總可達市場。

Tesla 中國的增長勢頭

Model Y L 的強勁勢頭在 Tesla 面對競爭激烈的中國電動車市場中顯得尤為重要。隨著交付時間延伸至 11 月，這款新跨界車可能會提升 Tesla 的季度銷售表現，並幫助其在快速發展的本土品牌主導的市場中保持競爭力。除了中國，這款加長軸距的 Model Y L 也可能成為面向對大型家庭車需求較高市場的戰略出口產品。其早期的售罄表現表明，Tesla 在其最成功的車型系列中挖掘到了新的增長動力。

這款 Model Y L 的起始售價為人民幣 339,000 元（約 $47,180 / 約 HK$ 368,244），顯示出這款車在性價比方面的潛力。隨著需求的上升和市場的擴展，Tesla 的創新不僅為其自身帶來了成長潛力，也為全球電動車市場的發展注入了新的活力。

