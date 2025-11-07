Tesla 中國預計於 2026 年第 1 季獲得全面 FSD 批准：Elon Musk 分享最新消息

在 Tesla 的年度股東大會上，首席執行官 Elon Musk 分享了最新的進展。此次會議吸引了眾多股東的參與，Musk 在會中詳述了公司未來的計劃及業務方向。Musk 表示，Tesla 將持續專注於創新技術的研發，並提升電動車的生產效率。他提到，隨著全球對可持續交通的需求不斷增長，Tesla 將致力於擴大其市場份額，並提升品牌的競爭力。會議中，Elon Musk 還透露了關於新型電池技術的進展，這將有助於降低成本及提升電動車的續航力。

他指出，這些創新不僅能改善消費者體驗，還會進一步推動 Tesla 的成長潛力。隨著 Tesla 在技術創新上的不斷努力，未來該公司有望在電動車市場中持續引領潮流，並對全球環保交通的發展產生深遠影響。這些努力不僅反映了 Tesla 的前瞻性思維，也為市場帶來了正面的影響和無限的可能性。

