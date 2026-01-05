Tesla 中國 12 月批發銷售達 97,171 輛 創下年度第二高水平

Tesla 在中國的年末表現出現強勁反彈，12 月的批發銷量達到歷史第二高水平。這一增長標誌著這家電動車製造商在年末的恢復勢頭，即使全年批發數字仍低於去年。然而，這些數據顯示出 Tesla 在全球最具競爭力的電動車市場中，依然能夠吸引消費者的關注。根據中國乘用車協會（CPCA）的數據，Tesla 中國在 12 月售出 97,171 輛車輛，這是 Tesla 中國歷史上第二高的月度銷售紀錄，僅次於 2022 年 11 月的 100,291 輛。這些數據由 CNEVPost 整理而成。

Tesla 中國 12 月的銷售數據尚待公布，包括國內銷售和出口等詳情。12 月的批發銷售較去年同月增長了 3.63%，較 11 月的 86,700 輛增長了 12.08%。這也標誌著連續兩個月的同比增長，顯示出在中國市場的回暖勢頭。有觀點認為，Tesla 的年末增長部分源於該公司提前交付，讓消費者能夠在年底前享受更優惠的購車稅政策。儘管中國電動車市場的競爭依然激烈，這一策略幫助提升了每月的銷售表現。

廣告 廣告

在 12 月，Tesla 上海超級工廠的批發銷量（包括國內和出口）為 97,171 輛 Model 3 和 Model Y。這一數據較去年增長了 3.6%，較 11 月增長了 12.1%。這是歷史上第二好的月份，接近 2022 年 11 月的紀錄。儘管 12 月的表現強勁，Tesla 中國全年批發銷量仍顯示下滑。2025 年的總批發數字為 851,732 輛，同比下降了 7.08%。這一下滑可能受到多種因素影響，包括國內市場的激烈競爭以及上海工廠在年初轉換到新 Model Y 的過程。

上海超級工廠在 Tesla 的全球運營中發揮著核心作用，為中國客戶和出口市場生產 Model 3 和 Model Y。上海工廠的高效率使其成為 Tesla 按產量計算的最大工廠，並且是公司的主要車輛出口樞紐。從這些數據中可以看出，Tesla 在中國市場依然具備強大的吸引力和潛力。隨著該公司不斷創新和調整策略，未來的增長仍然值得期待，特別是在全球電動車市場的激烈競爭中，Tesla 的靈活應變能力和創新精神將可能持續推動其在市場上的正面影響。

推薦閱讀