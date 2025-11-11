Tesla 主席讚揚股東支持 Elon Musk 的未來願景

焦點

Denholm 表示，這次投票突顯了 TSLA 投資者對 Elon Musk 的領導能力以及 Tesla 對自動駕駛和 AI 驅動未來的願景的持續信心。這種信任不僅反映在投票結果中，也顯示出市場對於 Tesla 創新的期望。隨著自動駕駛技術的不斷進步，Tesla 正在引領行業變革，並有望在未來繼續增強其市場地位和影響力。Tesla 的創新不僅提升了自身的競爭力，更可能對整個汽車行業產生深遠的影響。

中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元

港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸

Yahoo財經 ・ 9 小時前
長沙灣元州邨雙屍案　保安聞異味揭兄弟倒斃　屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo

長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。

Yahoo新聞 ・ 10 小時前
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」

參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交

減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單

am730 ・ 1 天前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝

56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大

木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！

Yahoo Style HK ・ 15 小時前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫

姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）

優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！

YAHOO著數 ・ 9 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴　大開食戒歎「貴價貨」

【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點

東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街　早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好　照片流出惹揣測

現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美

有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？

姊妹淘 ・ 6 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句

昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零

餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。

信報財經新聞 ・ 1 天前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」

人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮

胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚食寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。

Yahoo Food ・ 15 小時前
歷來最傷！薄扶林趙苑4房狠劈近半沽 原業主持貨14年慘輸2,044萬

二手市場交投回升，有業主為加速出貨，不惜大幅劈價。薄扶林老牌豪宅趙苑一伙四房戶，原先開價7,500萬，新近劈價至4,000萬元沽出，原業主持貨約14年，賬面蝕讓2,044.4萬元或33.7%，創該屋苑歷來最大蝕幅紀錄。更多消息：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬匯璽4房撻訂貨四個月賣貴1球！業主由蝕變賺 連殺訂獲利385萬上述單位為趙苑2期1座頂層戶，實用面積2,753平方呎，採四房間隔，附設天台2,040平方呎。該單位早於2022年推出市場放售，當時索價7,500萬元，不過直至今年已劈價至4,500萬元，其後再減價至4,000萬元售出，成交呎價僅14,530元。據悉，原業主在2011年1月斥6,044.4萬元購入上述單位，持貨約14年，賬面損手2,044.4萬元，蝕幅高達33.8%，為該屋苑歷來最大蝕幅。趙苑位於薄扶林域多利道200號，發展商為卓能集團，於1977年11月開始落成，屋苑分為4期，由16座樓宇/洋房組成，共有77個單位。名人業主包括卓能集團主席是趙世曾，其自住的獨立屋「樂居」位於趙苑第一期，過往曾多次租借為香港電影取景地。 延伸閱讀:

28Hse.com ・ 9 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆　她高EQ神回化解

藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。

姊妹淘 ・ 1 天前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15%　霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋

「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。

姊妹淘 ・ 1 天前
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型

吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」

Yahoo Style HK ・ 15 小時前
海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況 外母：分秒必爭

1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。而佢同外母就喺廣州中山大學附屬第一醫院守候，佢哋每日只有一小時視像通話與在重症監護病房嘅Effie聯繫，其外母表示Effie正等待肝源接受肝臟移植手術，形容現時情況係分秒必爭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前