Tesla 主席讚揚股東支持 Elon Musk 的未來願景

Denholm 表示，這次投票突顯了 TSLA 投資者對 Elon Musk 的領導能力以及 Tesla 對自動駕駛和 AI 驅動未來的願景的持續信心。這種信任不僅反映在投票結果中，也顯示出市場對於 Tesla 創新的期望。隨著自動駕駛技術的不斷進步，Tesla 正在引領行業變革，並有望在未來繼續增強其市場地位和影響力。Tesla 的創新不僅提升了自身的競爭力，更可能對整個汽車行業產生深遠的影響。

