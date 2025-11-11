最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Tesla 供應電動車輔助德國消防員進行緊急應變訓練
近日，Tesla 與多個機構合作舉辦了一系列專題會議，旨在提升針對電動車事故的應急服務。這些會議的主要目的是讓相關部門包括消防、醫療及交通管理機構，能夠更加有效地應對電動車所帶來的獨特挑戰。在會議中，專家們討論了電動車事故中的特定風險，例如電池起火及其潛在的毒性煙霧。他們強調，針對這些情況的應急培訓及裝備至關重要，以確保救援人員能夠在面對電動車事故時，提供及時和安全的救助。除了應急服務，會議還探討了提升公眾對電動車安全性的認知。
這不僅涉及到事故發生後的應對措施，也包括日常駕駛中的安全提示，旨在減少事故發生的機會。Tesla 在推動電動車安全和應急服務方面的努力，顯示了其對行業發展的承諾。隨著電動車市場的快速擴張，Tesla 的創新不僅有助於提升安全標準，還可能大幅改善整體交通安全，為未來的可持續發展鋪平道路。
推薦閱讀
其他人也在看
【中環解密】車企倒閉執平貨 內地青年愛買「絕版車」
購物時追求性價比屬人之常情，內地媒體報道，近期社交平台上，有不少內地年輕人選擇購買倒閉車企的「爛尾車」或「絕版車」，事件引發熱議，其中哪吒、極越及高合等一眾已宣布破產的新勢力汽車品牌，都在消費者的「抄底」名單中；有車主直言，因為車企倒閉才有好價，否則都買不起；報道認為，有關情況反映品牌倒閉後，車輛的實用價值被放大。信報財經新聞 ・ 1 天前
屯門公路泥頭車突然自焚陷火海 司機跳車逃生（有片）
屯門公路有車輛行駛中著火。 今日（11日）上午9時18分，一輛泥頭車沿屯門公路、往九龍方向行駛，駛至近青田交匯處時突然冒煙起火，火勢猛烈，泥頭車車頭迅速陷入火海，大量濃煙湧出充斥管道，司機跳車逃生。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員開喉灌救，11分鐘後將火救熄，火警中無人受傷。am730 ・ 12 小時前
青葵公路貨車失控「自炒」撞壆 司機昏迷送院不治
青葵公路發生交通意外。 今日（10日）上午11時46分，一輛貨車沿青葵公路、往尖沙咀方向行駛，近美青路對開失事撞壆，停在右邊線貼近石壆，倒後鏡輕微損毀。警方和救援人員接報後趕至現場，將男司機救出，據了解他已經陷入昏迷，沒有表面傷痕，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，可惜延醫至下午1時不治。警方經調查，初步不排除42歲男am730 ・ 1 天前
北大嶼山公路兩貨車相撞 4人受傷司機一度被困
【on.cc東網專訊】北大嶼山公路發生交通意外。今日(11日)早上11時28分，2輛中型貨車，沿左一線往機場方向駛至近舊收費廣場時，前車因應道路工程減速收慢。豈料，後車疑收掣不及追撞前車車尾，後車車頭擋風玻璃碎裂，車頭凹陷，姓許(58歲)司機左腳受傷被困。on.cc 東網 ・ 11 小時前
UPS貨機墜毀釀14死 美國下令所有MD-11停飛受檢
美國聯合包裹運送服務公司 (UPS-US) 一架 MD-11F 貨機 4 日墜毀，造成 14 人喪命，美國聯邦航空總署（FAA）下令該機型全部停飛受檢。 UP鉅亨網 ・ 1 天前
理想：旗下增程SUV車型累計交付量突破140萬輛
理想汽車-W(02015.HK)(LI.US)宣布，旗下增程SUV車型累計交付量突破140萬輛。 資料顯示，理想目前主銷增程車型包括L9、L8及L7三大系列，均依託自研增程電動系統實現城市用電及長途發電的靈活補能。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
關稅與晶片雙壓！本田獲利展望惡化 分析：真正威脅來自中國電動車
《路透》周一 (10 日) 報導，日本車廠本田汽車 (Honda) 日前下修全年獲利預期兩成，主因包括美國關稅衝擊與晶片短缺，但分析指出，真正威脅本田長遠發展的，並非關稅或供應瓶頸，而是中國電動車品牌的急速崛起。鉅亨網 ・ 20 小時前
中汽協：10月內地新能源汽車銷量首次超過汽車總銷量50%
中國汽車工業協會發布最新數據顯示，今年首十個月，內地新能源汽車產銷量繼續實現較高增長。其中，10月新能源汽車月度新車銷量首次超過汽車新車總銷量的50%，達51.6%。在出口方面，新能源汽車出口201.4萬輛，按年增長90.4%。 數據顯示，期內，內地汽車產銷量分別完成2,769.2萬輛和2,768.7萬輛，按年增長均超過10%。其中，新能源汽車產銷量分別完成1,301.5萬輛和1,294.3萬輛，按年分別增長33.1%和32.7%。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
中國往印度航班復飛 東航(00670.HK):續增航線
央視新聞報道,中國東方航空(00670.HK)周日執飛了中印客運航班,成為5年來首家恢復中印直航的中國大陸航空公司。報道指出,當地時間下午13時02分從上海起飛前往印度德里的 MU563 航班,載有248名乘客,上座率超過95%。此次復航的東航「上海浦東—德里」航線每周執飛三班,將根據市場反饋調整航班頻率,計劃未來恢復昆明至加爾各答航線,並開通上海至孟買新航線。 (BC)infocast ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 10 小時前
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」
參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 10 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 7 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前