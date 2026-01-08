Tesla 價格預測從最大悲觀者上調至低於現價 95%

天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
Tesla（NASDAQ: TSLA）近日獲得了其最大空頭分析師之一 Gordon Johnson 的價格目標上調，Johnson 將 Tesla 的預期交易價格從 $19.05 提升至 $25.28，儘管他對該股的評級仍然維持在「賣出」。Johnson 來自 GLJ Research，長期以來被認為是 Elon Musk 旗下公司的最大懷疑者，特別是在汽車方面表現得尤為批評。他指出，Tesla 的交付增長疲弱、需求減弱以及過去幾年進行的降價措施，這些都被他視為銷售汽車的絕望之舉。
Johnson 也曾表示，Tesla 的估值過高，並且過於依賴政策信用來實現盈利。與此同時，許多持樂觀態度的分析師認為，Tesla 不僅僅是一家汽車公司，還在自動駕駛領域處於領導地位。Wedbush 的 Dan Ives 表示，如果 Tesla 能夠實現其 Robotaxi 和 Cybercab 的目標和時間表，將會在 2026 年獲得巨大的成功。本週，Johnson 在解釋其價格目標的調整時表示，這一修訂是基於現實而非敘事。他認為，Tesla 股份的交易行為受敘事影響，而他顯然不認同這一觀點。
著名的股市懷疑論者 Dan Nathan 在去年底轉為看好，並認識到該公司的股價在技術和市場情緒上都具有吸引力。今天，Tesla 的股價收於 $431.40，與 Johnson 的新目標相差約 95%。在另一則消息中，Wall Street 新街研究的 Pierre Ferragu 也對 Tesla 的價格目標進行了更新，將其從 $520 上調至 $600，並指出 Tesla 在自動駕駛和自主技術方面的領先地位正在持續增長。
Ferragu 提到，消費電子展（CES）上的共識顯示，Tesla 在自動駕駛領域的領先地位不僅得到維持，還正在擴大，並且相較競爭對手早了多個年份。Ferragu 的報告強調，Tesla 的視覺驅動方法自 2022 年以來被證實比競爭對手採用的 LiDAR 和傳感器技術更具有效性。根據最新數據，Tesla 的股價在周二收盤時為 $432.96，顯示出市場對其在 AI、自動駕駛和機器人技術領域的積極看法。
隨著 Tesla 不斷從一個傳統汽車製造商轉型為一家全方位的 AI 公司，其 Robotaxi 和 Cybercab 項目，結合全自動駕駛套件，正在引領未來發展。進入 2026 年，Tesla 定下了多項重要目標，其中包括在德克薩斯州奧斯丁進行的無安全駕駛員車輛測試，最終目標是推出 Level 5 自動駕駛系統。Tesla 的創新不僅改變了汽車行業的格局，更在自動駕駛和智能交通領域樹立了行業標杆。隨著其技術的持續進步和未來計劃的實施，Tesla 將可能在未來幾年內對市場產生深遠的正面影響。
