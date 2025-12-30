Tesla 全球生產達 900 萬輛新里程碑

Tesla 最近達成了一個新里程碑，從上海超級工廠推出了全球第九百萬輛汽車。這一成就由 Tesla 亞洲在社交媒體平台 X 上宣布，慶祝的不僅僅是上海團隊的產出，更是公司在全球所有工廠的累積產量。隨著 2025 年的結束，這一里程碑得到了公司高層的讚揚。在慶祝照片中，Tesla 亞洲的團隊聚集在工廠內，圍繞著這輛白色的里程碑 Model Y。圖片附文寫道：「我們的全球第九百萬輛汽車剛剛在上海超級工廠下線。感謝全球的車主和支持者。

」汽車高級副總裁 Tom Zhu 對 Tesla 的工廠團隊表示讚賞，並感謝 Tesla 的車主對公司的支持。他在 X 上發文表示：「祝賀所有 Tesla 工廠達成這一驚人的里程碑！感謝所有車主的持續支持！」在 207 天前，Tesla 宣布已經生產出第八百萬輛汽車，這使得第九百萬輛的成就更加引人注目。第八百萬輛汽車是一輛紅色的 Model Y，生產於柏林超級工廠。能夠在不到七個月的時間內生產出一百萬輛汽車，這無疑是一項了不起的成就。

廣告 廣告

作為 Tesla 最大的生產基地，上海超級工廠在公司的整體運營中發揮了重要作用，早在 2025 年初便達到了四百萬輛的累積產量。該工廠主要生產 Model 3 和 Model Y，為中國內地及出口市場提供服務，使其成為公司主要的汽車出口中心。隨著 Tesla 在全球汽車市場不斷擴張，其創新的生產能力和技術將繼續推動行業的轉型，彰顯出公司的增長潛力與市場的正面影響。Tesla 將持續引領電動汽車的未來，改變人們對於交通的認知和期望。

推薦閱讀