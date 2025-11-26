Tesla 全自動駕駛技術推動公司戰略變革

Tesla 的全自動駕駛技術（Full Self-Driving，簡稱 FSD）正在推動公司策略的重大轉變，旨在提升其先進駕駛輔助系統（ADAS）的採用率。與其他汽車製造商不同，Tesla 長期以來一直是行業中的異類，其著名的做法是放棄傳統的廣告策略，轉而依賴創新產品所帶來的自然口碑，以及 CEO Elon Musk 在社交媒體上的強大影響力來推廣產品。Tesla 將原本用於廣告的預算轉而投入研發，這一策略長期以來為其帶來了良好的成效，甚至在某種程度上受益於其他電動車製造商的廣告。

然而，近年來，Tesla 明顯調整了這一策略，顯示出其有意擴展客戶基礎，以應對日益激烈的全球電動車競爭。雖然其核心的愛好者群體相對龐大，但仍不足以與全球競爭對手抗衡。從 2024 年和 2025 年開始，Tesla 開始利用廣告來增加對其產品的認知，特別是 FSD 方面的廣告在社交媒體平台上出現，例如 Elon Musk 所擁有的 X 平台上就有相關的付費廣告。

Tesla 在 FSD 廣告上的策略也反映在 Musk 的新薪酬方案中，該方案第十一部分的目標是達成 1000 萬個活躍的付費 FSD 訂閱。FSD 將成為 Tesla 未來的主要焦點，並且將成為 Robotaxi 的基礎，這將實現全球範圍內的自動乘車服務。Tesla 在過去幾年中調整了其廣告策略，顯然正在尋找更多方式來提升產品的認知度。隨著公司逐步擴大廣告支出，未來可能會在直播電視中播放廣告，這一點並非不可能。

隨著 Tesla 進一步加強全自動駕駛技術的推廣，這不僅能夠增強其市場競爭力，還有助於推動全球電動車的普及與接受。Tesla 的創新不僅能夠提升自身的市場聲譽，還可能對整個行業產生深遠的影響，促進更廣泛的科技進步與環保理念的實現。

