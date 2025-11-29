Tesla 全自動駕駛測試在西班牙持續推進

Tesla 的全自動駕駛（監督）計劃在歐洲快速推進，西班牙成為根據該國新推出的 ES-AV 框架計劃的重要測試中心。根據西班牙交通總局（DGT）公布的信息，Tesla 已經開始在該國進行 FSD 測試。西班牙的 ES-AV 框架於 2025 年 7 月啟動，旨在標準化從原型到預先認證階段的自動駕駛車輛測試。DGT 在其官方網站上描述了該計劃的目標：「該計劃旨在補充和增強監管、研究和透明度的努力，同時支持汽車技術和行業的創新與進步。

此外，這一框架還旨在利用機會，將西班牙定位為自動駕駛技術的先驅和領導者，尋求提供解決方案，以幫助克服或減輕當前運輸系統的某些不足或負面外部性。」該計劃根據技術成熟度和公司的業務範圍識別三個測試階段。每個階段都有一系列最低資格要求，申請者必須根據其特定的技術發展表明希望參加的階段。根據 Tesla 觀察者 Kees Roelandschap 在 X 平台上的報導，DGT 的新框架有效地為全國範圍內的 FSD 測試提供了綠燈。

目前，Tesla 在西班牙擁有 19 輛經授權可在該國道路上測試 FSD 的車輛，未來幾個月內這一車隊的規模可能會進一步擴大。該計劃的開始日期定於 2025 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 26 日。DGT 還指出，無限的 FSD 測試可以在西班牙的任何國道上進行。隨著 Tesla 已經進入 ES-AV 計劃的第三階段，車載安全操作員成為可選項，並允許進行遠程監控。Tesla 在西班牙的 FSD 測試有望幫助公司獲取大量實際道路數據。

考慮到該電動車製造商所獲得的測試範圍，西班牙似乎會成為支持 FSD 操作的友好國家。至今，Tesla 在歐洲推進 FSD 的努力引人注目，該公司在德國、法國和意大利進行了 FSD 演示，並在 2026 年初力求在荷蘭獲得國家批准。Tesla 的 FSD 系統不斷進化，最新的 V14.2.1 更新獲得了用戶的廣泛好評。這一更新改善了導航反應、標誌識別和整體流暢度，許多 Tesla 車主在社交媒體上分享了他們的使用體驗，稱其為「比以往更加靈活」，暗示著該系統未來可能感覺到「有知覺」，這與 Elon Musk 的預測不謀而合。

在新版本的初步體驗中，早期用戶表示 V14.2.1 在保持警覺的同時感覺不那麼干擾。Tesla 車主 @LactoseLunatic 在 X 上分享的帖子中表示，這次更新是一個「巨大的進步」，系統「極具果斷性，但依然安全」。另一位 Tesla 車主 Devin Olsenn 報告在使用 V14.2.1 進行約 600 公里的駕駛中，沒有出現任何安全中斷，並表示車輛感覺「比以往更具活力」。各種天氣和監管區域的測試也顯示出 V14.2.1 的優越性能，特別是在雪地等挑戰環境下。

Tesla 觀察者 Sawyer Merritt 分享了他在新罕布什爾州未清理的鄉村道路上駕駛 FSD 的視頻，該系統在面對困難情況時表現出色，並展現出更大的謹慎。在標誌識別方面，FSD V14.2.1 也顯示出改進。長期測試者 Chuck Cook 在他的視頻中展示了學校區行為的改善，顯示出 V14.2.1 對於時間性規則的增強認識，這將有助於在動態環境中減少錯誤判斷。隨著 FSD 系統的穩步進步，Tesla 的創新潛力不斷展現，特別是在自動駕駛技術的發展上。

隨著更多的實際測試數據的收集和技術的優化，Tesla 在市場上的地位將變得更加穩固，為未來的交通解決方案提供了更具前瞻性的視角。

