Tesla 全自動駕駛測試在西班牙持續推進

兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
Tesla 的全自動駕駛（監督）計劃在歐洲快速推進，西班牙成為根據該國新推出的 ES-AV 框架計劃的重要測試中心。根據西班牙交通總局（DGT）公布的信息，Tesla 已經開始在該國進行 FSD 測試。西班牙的 ES-AV 框架於 2025 年 7 月啟動，旨在標準化從原型到預先認證階段的自動駕駛車輛測試。DGT 在其官方網站上描述了該計劃的目標：「該計劃旨在補充和增強監管、研究和透明度的努力，同時支持汽車技術和行業的創新與進步。
此外，這一框架還旨在利用機會，將西班牙定位為自動駕駛技術的先驅和領導者，尋求提供解決方案，以幫助克服或減輕當前運輸系統的某些不足或負面外部性。」該計劃根據技術成熟度和公司的業務範圍識別三個測試階段。每個階段都有一系列最低資格要求，申請者必須根據其特定的技術發展表明希望參加的階段。根據 Tesla 觀察者 Kees Roelandschap 在 X 平台上的報導，DGT 的新框架有效地為全國範圍內的 FSD 測試提供了綠燈。
目前，Tesla 在西班牙擁有 19 輛經授權可在該國道路上測試 FSD 的車輛，未來幾個月內這一車隊的規模可能會進一步擴大。該計劃的開始日期定於 2025 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 26 日。DGT 還指出，無限的 FSD 測試可以在西班牙的任何國道上進行。隨著 Tesla 已經進入 ES-AV 計劃的第三階段，車載安全操作員成為可選項，並允許進行遠程監控。Tesla 在西班牙的 FSD 測試有望幫助公司獲取大量實際道路數據。
考慮到該電動車製造商所獲得的測試範圍，西班牙似乎會成為支持 FSD 操作的友好國家。至今，Tesla 在歐洲推進 FSD 的努力引人注目，該公司在德國、法國和意大利進行了 FSD 演示，並在 2026 年初力求在荷蘭獲得國家批准。Tesla 的 FSD 系統不斷進化，最新的 V14.2.1 更新獲得了用戶的廣泛好評。這一更新改善了導航反應、標誌識別和整體流暢度，許多 Tesla 車主在社交媒體上分享了他們的使用體驗，稱其為「比以往更加靈活」，暗示著該系統未來可能感覺到「有知覺」，這與 Elon Musk 的預測不謀而合。
在新版本的初步體驗中，早期用戶表示 V14.2.1 在保持警覺的同時感覺不那麼干擾。Tesla 車主 @LactoseLunatic 在 X 上分享的帖子中表示，這次更新是一個「巨大的進步」，系統「極具果斷性，但依然安全」。另一位 Tesla 車主 Devin Olsenn 報告在使用 V14.2.1 進行約 600 公里的駕駛中，沒有出現任何安全中斷，並表示車輛感覺「比以往更具活力」。各種天氣和監管區域的測試也顯示出 V14.2.1 的優越性能，特別是在雪地等挑戰環境下。
Tesla 觀察者 Sawyer Merritt 分享了他在新罕布什爾州未清理的鄉村道路上駕駛 FSD 的視頻，該系統在面對困難情況時表現出色，並展現出更大的謹慎。在標誌識別方面，FSD V14.2.1 也顯示出改進。長期測試者 Chuck Cook 在他的視頻中展示了學校區行為的改善，顯示出 V14.2.1 對於時間性規則的增強認識，這將有助於在動態環境中減少錯誤判斷。隨著 FSD 系統的穩步進步，Tesla 的創新潛力不斷展現，特別是在自動駕駛技術的發展上。
隨著更多的實際測試數據的收集和技術的優化，Tesla 在市場上的地位將變得更加穩固，為未來的交通解決方案提供了更具前瞻性的視角。
太平香港承保宏福苑 據報已投再保險
中國太平(0966.HK)旗下中國太平保險(香港)承保宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險等保險。內地媒體報道,太平香港承保的宏福苑相關保險已投保再保險分散風險,具體需理賠金額仍待勘定。infocast ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 1 天前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜警方災難遇害者辨認組今日進入現場 指：「希望這輩子都不要再出動」
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，在大廈內還有多具未辨識身份的遺體，警方災難遇害者辨認組今日進入現場搜索。am730 ・ 13 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普：拜登自動簽名機代簽文件 全數失效
（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普今天宣布，所有在前總統拜登任內以「自動簽名機」（autopen）簽署的文件均「終止效力」。川普在社群媒體上說：「任何由『瞌睡喬拜登』（Sleepy Joe Biden）以自動簽名機簽署的文件，大約占了92%，在此一律終止，不再具有任何效力或作用。」法新社 ・ 12 小時前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。 其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學am730 ・ 1 天前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo
事主 Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。Yahoo新聞 ・ 2 天前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署共拘捕 11 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 1 天前