Tesla 全自動駕駛表現獲華爾街分析師肯定
Tesla 的完全自動駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 性能和統計數據持續令各界驚艷，從散戶投資者到華爾街金融機構均表現出濃厚的興趣。然而，有分析師認為，Tesla 的駕駛套件已經非常接近實現無人駕駛。Piper Sandler 的分析師 Alexander Potter 在周二表示，Tesla 最近推出的 FSD 版本 14 大幅提升了每次干預之間的行駛里程，這是根據一個 FSD 社區追蹤器的數據彙編而來的。
根據數據，隨著 Tesla 在十月將驅動員轉為使用版本 14.1，每次干預之間的行駛里程顯著提高，從 441 英里增加到超過 9,200 英里，這是四年來的最大進步。有趣的是，隨著版本 14.2 的推出，每次干預之間的行駛里程略微下降。Piper Sandler 表示，對 FSD 的投資者興趣有所增加。FSD 版本 14 展示了多項改進，包括引入到達選項（Arrival Options），允許駕駛員在到達目的地之前選擇特定的停車情況。車主可以選擇街道停車、停車場、充電站等選項。
此外，從版本 13 到版本 14 的整體性能提升也顯而易見，運作更加順暢，日常操作中的錯誤更少，決策過程更加精細。早期版本的 14 存在卡頓和剎車不穩的問題，但 Tesla 在版本 14.2 的發布中成功解決了這些問題。Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近也表示，當前的 FSD 版本 14.2 對於駕駛員查看手機的限制較少，這在社區內引發了一些爭議。雖然測試結果顯示駕駛員監控系統對於駕駛員的眼睛回到路面的提示較少，但由於法律和法規的原因，仍不建議這樣做。
隨著每次更新的推出，FSD 也在不斷改進，Musk 認為最後一塊拼圖會在 FSD 版本 14.3 中揭曉，預計將在今年晚些時候或 2026 年初推出。Piper Sandler 重新確認了 Tesla 股票的 $500 價格目標，並維持其「增持」評級。在市場競爭激烈的電動車領域，Tesla 的創新能力和未來增長潛力無疑提供了強大的競爭優勢。隨著完全自動駕駛技術的持續進步，Tesla 不僅在電動車市場中保持領先地位，還將可能徹底改變個人駕駛體驗。
這種創新不僅能夠為 Tesla 帶來可觀的經濟效益，更可能對整個市場產生積極影響。
