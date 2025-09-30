Tesla 公佈 Elon Musk 新的薪酬計劃細節

Tesla 最近發佈了一段視頻，重點介紹 Elon Musk 的新 CEO 績效獎，該獎勵計劃預計將把公司市值推高至 $8.5 兆（約 HK$ 66.3 兆）。Musk 的薪酬方案將在 Tesla 即將於 11 月 6 日舉行的股東年會上由股東投票表決。Tesla 在其公告中指出，公司重視卓越表現而非空頭承諾，並強調 Musk 之前的薪酬計劃已成功實現，為 TSLA 股東帶來了數十億的價值。這次，Tesla 希望為股東帶來數兆的回報。

Tesla 在其社交媒體的帖子中提到：「我們支付的是卓越表現的報酬，而不是承諾。2018 年，股東批准了一項開創性的 CEO 績效獎，為股東帶來了非凡的價值。在 11 月 6 日的年會上，Tesla 股東可以投票支持一項以績效為基礎的計劃，旨在推動我們下一個轉型增長和價值創造的時代。七年前，Elon Musk 必須為股東交付數十億，如今則是數兆。」

該計劃的目標是讓 Elon Musk 在未來十年內將 Tesla 的市值從目前的 $1.1 兆（約 HK$ 8.58 兆）增長至 $8.5 兆（約 HK$ 66.3 兆）。如果成功，Tesla 將超越歷史上所有其他上市公司。作為參考，當前最有價值的公司 Nvidia 的市值約為 $4.4 兆（約 HK$ 34.32 兆），而 Microsoft 和 Apple 的市值分別為 $3.8 兆（約 HK$ 29.64 兆）和 $3.7 兆（約 HK$ 28.86 兆）。即使是長期位居全球巨頭的沙特阿美，其估值也僅為 $1.6 兆（約 HK$ 12.48 兆）。

為了達成 $8.5 兆 的目標，Tesla 必須將 Nvidia 當前的市值幾乎翻倍，並將其現有規模擴大近八倍。該計劃還要求運營利潤從 2024 年的 $170 億（約 HK$ 1,326 億）飆升至每年 $4,000 億（約 HK$ 31,200 億），同時達成雄心勃勃的產品里程碑：累計交付 2,000 萬輛車輛、擁有 1,000 萬個活躍的 FSD 訂閱用戶、1,000,000 台 Tesla Bots 和 1,000,000 輛 Robotaxis。如果這些目標得以實現，Musk 在 TSLA 的股份將增至 25%，而他的薪酬將超過 $9000 億（約 HK$ 70,200 億）以 Tesla 股票的形式支付。

在社交媒體上，Musk 解釋了他的新薪酬計劃的重點不在於積累財富，而是為了確保影響力。「如果未來我可能被那些甚至不持有 Tesla 股份的激進股東顧問公司踢出局，我就無法接受這樣的未來。」Musk 在帖子中寫道。

Tesla 的這一新計劃不僅顯示了 Elon Musk 對未來增長的信心，還強調了其在市場上的潛力。透過這一績效導向的獎勵機制，Tesla 有望吸引更多投資者的關注，進而推動公司在電動車及相關技術領域的持續創新，對整個市場產生深遠的正面影響。

