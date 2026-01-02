Tesla 公布 2025 年第四季及全年汽車交付和生產數據

Tesla (NASDAQ: TSLA) 公布了 2025 年第四季度的生產和交付數據，交付了 418,227 輛汽車，全球生產 434,358 輛。能源儲存部署達到季度新高，達到 14.2 GWh。Tesla 的 2025 年第四季度和全年業績於 2026 年 1 月 2 日（星期五）發布。在 2025 年第四季度，Tesla 生產了 422,652 輛 Model 3/Y 車型及 11,706 輛其他型號（包括 Model S、Model X 和 Cybertruck），總計生產 434,358 輛。

交付方面，Model 3/Y 的交付數量為 406,585 輛，其他型號交付 11,642 輛，總共交付 418,227 輛。能源部署的數據亦突破了新高，達到 14.2 GWh。與其他報告類似，Tesla 在公司發布的聲明中感謝了客戶、員工、供應商、股東和支持者對第四季度業績的貢獻。根據分析師的預測，Tesla 預計在 2025 年第四季度將交付 422,850 輛汽車，並部署 13.4 GWh 的電池儲存系統。

廣告 廣告

季度 生產數量 交付數量 能源儲存部署 Q4 2025 434,358 418,227

2025 年全年，Tesla 總共生產了 1,654,667 輛汽車，其中包括 1,600,767 輛 Model Y/3 和 53,900 輛其他型號。全年共交付 1,636,129 輛汽車，包括 1,585,279 輛 Model Y/3 和 50,850 輛其他型號。全年能源部署總計 46.7 GWh。根據分析師的預測，Tesla 預計全年將交付 1,640,752 輛汽車，能源部門的部署則預期為 45.9 GWh。

Tesla 將於 2026 年 1 月 28 日（星期三）市場收盤後發布 2025 年第四季度的財報，並預計在同日 4:30 p.m. 中部時間舉行季度和全年業績電話會議。Tesla 的股票在 2025 年 12 月 16 日達到歷史新高，收盤價為 $489.88 / 約 HK$ 3,820.00，當日上漲逾 3%。這一價格超過之前的記錄 $479.86 / 約 HK$ 3,738.00。

儘管股價在年初曾下跌超過 40%，但在 4 月底開始回升，並隨著消費者趁著即將取消的 $7,500 稅收抵免而提早購買，需求也隨之上升。隨著 Tesla 正在測試無人駕駛 Robotaxi，市場對其未來的期待更是高漲。這一進展標誌著 Tesla 在自動駕駛領域的持續努力，並可能成為未來成長的一大催化劑。Tesla 的創新不僅提高了公司市值，還為消費者提供了越來越多的選擇，進一步鞏固了其在電動車及清潔能源市場的領導地位。

推薦閱讀