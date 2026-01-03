羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
Tesla 公布 2025 年第四季及全年生產和交付數據
Tesla 分析師 Dan Ives 於周五早上發佈了一份新報告，剛好在公司公布 2025 年第四季度及全年生產和交付數據之後。他表示，雖然這些數據稍微低於預期，但比起市場的擔憂來說，表現更好，顯示出向正確方向邁進的步伐。Tesla 在第四季度的生產量為 434,358 輛，交付量為 418,227 輛；而全年則生產了 1,654,667 輛，交付了 1,636,129 輛。
季度
生產量 (輛)
交付量 (輛)
第四季度
434,358
418,227
全年
1,654,667
1,636,129
特別的是，公司幾天前在其網站上公布了來自不同機構的共識數據，預期全年交付量為 1,640,752 輛，實際交付量約少了 4,000 輛。Ives 強調，Tesla 在能源部署方面表現出色，全年共計達到 46.7 GWh。在談及車輛交付時，Ives 指出，Tesla 若想在該方面恢復增長，仍需面對一些挑戰，特別是在美國失去 $7,500 稅收抵免的影響及歐洲的持續困境。
然而，他也相信，考慮到交付數據與預期相符，Tesla 為 2026 年的強勁表現做好了準備，特別是其在人工智能、Robotaxi 和 Cybercab 開發以及能源方面的專注。他認為，這將被視為比預期更好的交付數據，並為 2026 年的 Tesla 故事奠定了良好基礎。Ives 和 Wedbush 維持了對 Tesla 股票的 $600 價位目標及「優於大市」的評級。
根據他的預測，Tesla 的市值在未來一年內可能達到 $2 兆，而在樂觀情況下，到 2026 年底可達到 $3 兆，隨著自動駕駛和機器人路線圖的全面生產開始。最近幾週，公司已開始在奧斯汀測試至關重要的 Cybercab，這是通向 2026 年推出的重要一步，並將於 4 月/5 月開始進行 Cybercab 的大規模生產，這是解鎖 Tesla 人工智能估值的關鍵。過去幾年，Tesla 的車輛交付數字一直是投資者和分析師關注的焦點，這在某種程度上被視為評估公司健康狀況的指標。
然而，隨著 Tesla 越來越多地專注於全自動駕駛、Optimus 項目、人工智能開發以及 Cybercab，單一的交付數字在整體業務環境中的重要性逐漸減弱，但仍然不會完全消失。隨著 Cybercab 預計於今年晚些時候進入生產，Tesla 將繼續推動其創新，並且在此過程中將可能引入更多尚未對公眾披露的功能。這些創新不僅將提升用戶體驗，還將進一步鞏固 Tesla 在市場中的領導地位。
透過不斷提升技術和擴展業務範疇，Tesla 展示了其未來的增長潛力，並有望在自動駕駛和人工智能領域中引領潮流，為市場帶來正面的影響。
