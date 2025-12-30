Tesla 公布 2025 年第四季汽車交付預測數字

Tesla 最近採取了一個相當不尋常的步驟，正式在其投資者關係網站上公布公司編制的 2025 年第四季度交付預測共識。根據分析師的預測，Tesla 預計在 2025 年第四季度交付 422,850 輛車輛，並部署 13.4 GWh 的電池儲能系統。透過直接發布這些數字，Tesla 為實際結果建立了一個明確且透明的基準，使得基於偏差預測的錯誤敘述變得更加困難。在 Tesla 的投資者關係新聞稿中，詳細列出了 20 位分析師對車輛交付的共識以及 16 位分析師對能源部署的預測。

根據該發布，2025 年的全年交付共識預測為 1,640,752 輛，與 2025 年的全年交付數量 1,789,226 輛相比，下降了 8.3%。Tesla 表示，儘管不支持任何分析師所提供的信息、建議或結論，但其新聞稿仍然提供了一個顯著的參考點。參與這次公司編制共識的分析師包括 Daiwa、DB、Wedbush、Oppenheimer、Canaccord、Baird、Wolfe、Exane、Goldman Sachs、RBC、Evercore ISI、Barclays、Wells Fargo、Morgan Stanley、UBS、Jefferies、Needham、HSBC、Cantor Fitzgerald 及 William Blair。

在 2025 年第四季度，Tesla 看起來正在全力以赴，力求在 2025 年結束前交付盡可能多的車輛。儘管公司的未來似乎不再單純依賴於車輛交付，而是全面推進 FSD（全自動駕駛）和 Optimus 機器人的推出和擴張。不過，來自中國等國家的報導顯示出樂觀的態度，社交媒體上的帖子暗示，隨著 2025 年的最後幾周逐漸展開，Tesla 在中國的交付中心看起來也變得愈加繁忙。Tesla Model Y 和 Model 3 在中國的高端電動車市場中依然表現出色。

根據 1 月至 11 月的數據，Model Y 在人民幣 200,000 至 300,000 的電動車市場中奪得第一名，銷售量達到 359,463 輛，而 Model 3 則以 172,392 輛的銷量位居第三。這一成績相當驚人，因為 Model Y 和 Model 3 的價格相比於本土競爭對手仍然處於高端水平。隨著 Tesla 在全球市場的持續拓展及其技術的創新，該公司的成長潛力顯而易見。

Elon Musk 對未來的願景以及 Tesla 在促進自動駕駛技術和可持續能源方面的努力，不僅為消費者提供了更多選擇，也為整個汽車行業帶來了新的活力。這些創新不僅提升了 Tesla 的市場競爭力，更有助於推動全球電動車的普及，讓我們期待未來 Tesla 將帶來更多的驚喜與突破。

