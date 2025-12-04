Tesla 六座延長軸距 Model Y L 在中國市場供不應求，2025 年至 2026 年交付日期已全數售罄

Tesla Model Y L 在中國的需求似乎相當旺盛，新的訂單交付日期已經延長至 2026 年 2 月，這意味著 Model Y L 在 2025 年剩餘時間及 2026 年 1 月已經正式售罄。根據 Tesla 數據追蹤者 @Tslachan 在 X 平台上分享的詳細圖表，自今年初推出以來，Model Y L 的交付日期不斷更新。該車型在 9 月推出時，最初的交付日期為 2025 年 10 月，隨著時間推移，交付時間也不斷變化，直到 11 月中旬，該車型的預估交付時間為 4-8 週。

然而，現在 Tesla 中國已經將新的 Model Y L 訂單的預估交付日期直接列為 2026 年 2 月。

車型 預估交付日期 Model Y L 2026 年 2 月 / 約 HK$ 62,000

在中國，Tesla Model Y 的需求似乎非常健康，甚至超越了 Model Y L。新的交付日期顯示，該公司已經售罄了 2025 年所有的全電動跨界車配額。過去兩年來，Model Y 一直是全球最受歡迎的車型，超越了像 Toyota RAV4 這樣的熱門車型。

在中國，電動車市場競爭激烈，競爭者數量超過其他市場。Tesla 對中國市場特別關注，推出了在其他地區無法獲得的 Model Y 配置，如 Model Y L。該車型在中國的需求強勁，已經跻身該國前五名的新能車之列。有趣的是，儘管像 BYD Seagull 這樣的車型銷量更高，但其價格相對更為親民。與同類價格的車型相比，Model Y 在中國仍然是一個強勁的銷售者。Tesla 的持續創新和對市場需求敏感的反應，顯示出其在全球電動車行業中的領導地位。

隨著 Model Y L 的需求不斷上升，Tesla 不僅在中國市場建立了穩固的基礎，同時也展現了其未來增長的潛力。這種創新精神和市場適應能力，將進一步推動 Tesla 在全球電動車市場的影響力，使其在未來的競爭中保持優勢。

