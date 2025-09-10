Tesla 再次援助加拿大汽車製造商，因為該國的一些公司持續未能達到對無排放車輛的最低銷售目標。全球多個國家和地區已經實施法規，要求汽車公司每年銷售一定比例的電動動力系統，以促進可持續交通的普及。這些法規旨在減少汽油車對環境的影響。在加拿大，2026 年的汽車銷售中，20% 必須為無排放動力系統的車輛，這一比例將在2030 年前最終增至100%，否則汽車製造商將面臨高達 $20,000（約 HK$ 156,000）的罰款。

不過，企業可以通過從擁有多餘無排放銷售的公司購買信用來避免罰款，而 Tesla 正是唯一擁有這種多餘信用的公司，因此將會援助許多未能達標的汽車製造商。加拿大汽車製造商協會的首席執行官 Brian Kingston 表示：「唯一擁有剩餘信用的製造商是 Tesla，因為他們只銷售電動車。其他製造商必須與他們達成協議以購買信用，來幫助他們達到法規要求。」僅在今年，Tesla 就通過銷售這些信用為自己帶來超過 $10 億（約 HK$ 78 億）的收入。Kingston 認為，Tesla 可能會面臨約 $30 億（約 HK$ 234 億）的信用購買需求，以遵守全球法規。

廣告 廣告

在加拿大運營的汽車製造商並非不努力，但他們在電動車領域的進展緩慢才是更相關的問題。這些公司在執行層面上表現不佳，Tesla 因此成為他們進展緩慢的受益者。Kingston 認為這些法規並不一定是建設性的：「自 2020 年以來，加拿大已經吸引了超過 $400 億（約 HK$ 3,120 億）的新投資，所有跡象都指向汽車行業的繁榮。然而現在聯邦政府卻有針對性地懲罰在這裡有業務足跡的公司，要求他們向在當地幾乎沒有業務和員工的公司購買信用。」雖然 Kingston 提出了一個合理的觀點，但很難看出 Tesla 在其他汽車公司難以推出具吸引力、高科技且有效的電動動力系統方面有何責任。

Tesla 繼續在電動車及其技術方面確立自己為最具技術先進性的公司，因為它仍然提供最佳產品，並建立了全球最廣泛的充電基礎設施。這並不意味著其他公司沒有好的產品，但根據個人經驗，Tesla 的產品在用戶友好性、直觀性和便利性上明顯更勝一籌。

在當前的市場環境下，Tesla 的創新不僅讓其自身受益，還為整個汽車行業的轉型提供了重要支援。隨著電動車需求的持續增長，Tesla 的獨特優勢和持續的創新能力無疑會推動其在未來的增長潛力，進一步促進全球可持續交通的發展。

推薦閱讀