Tesla 分析師指出交付量對股價的重要性逐漸減弱

Tesla 的分析師 Dan Levy 來自 Barclays，最近對於 2026 年的股票走勢發現了一個重要的趨勢：汽車交付的重要性正在減弱。隨著 Tesla 進入一個新時代，許多投資者對於汽車交付和年度增長的擔憂似乎在減退。甚至公司的 CEO Elon Musk 也曾暗示，整體汽車業務將僅占 Tesla 總估值的一小部分，隨著 Optimus 和人工智能的崛起，這些技術的重要性正在上升。Musk 在四月提到：「公司的未來根本上是基於大規模的自動駕駛汽車和大量的自動化人形機器人。

」他在社交媒體上表示：「Tesla 長期的價值幾乎完全來自 AI 機器人，包括人形機器人。」Levy 在給投資者的一份報告中提到，Tesla 第四季度的交付數據對於股票的影響可能不會很大。Barclays 在報告中表示，預計該季度的交付量將會疲軟。在過去的幾年中，Tesla 的分析師、投資者和粉絲們都專注於汽車增長。汽車曾是這支股票最有吸引力的部分：Tesla 是一家在人工智能和軟件領域具備強大實力的增長型汽車公司，但交付數量對股票的影響最為重大，此外還包括汽車定價等因素。

廣告 廣告

這些因素在幾年前對股價的影響非常顯著。事實上，Tesla 的股價曾因為交付數據的好壞而出現大幅波動：

日期 股價變化 交付情況 2022 年 1 月 3 日 +13.53% 創下當時的記錄交付量 2023 年 1 月 3 日 -12.24% 未達交付預期 2024 年 7 月 2 日 +10.20% 超出交付預期 2022 年 10 月 3 日 -8.61% 由於上海工廠停工而大幅未達預期 2020 年 7 月 2 日 +7.95% 超出 COVID 時期的低預期

近幾個季度以來，投資者對交付預測的關注明顯減少，取而代之的是對 AI、Optimus、Cybercab 和其他項目的進展的關注。這些因素才是公司的未來，儘管 Tesla 會持續銷售汽車，但股票的影響更大程度上來自於汽車所運行的軟件，而不僅僅是汽車本身。隨著 Tesla 在 AI 和自動化領域的持續創新，未來的增長潛力看似無限。Elon Musk 的願景不僅僅是生產汽車，而是創造一個全面自動化的生態系統，這將深刻改變市場格局。

Tesla 的策略轉變和技術進步，將有助於其在新興科技領域的領導地位，從而在未來為股東創造可觀的回報。

推薦閱讀