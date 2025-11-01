Tesla 副總裁強調即將到來的 Elon Musk 股東投票的重要性

Elluswamy 重申了 Tesla 在其歷史上正處於一個關鍵時刻的觀點。隨著全球對電動車需求的增加，Tesla 必須在技術創新、產能擴張和市場競爭中找到平衡。

當前，Tesla 正在不斷推進其自動駕駛技術，並計劃在未來幾年內推出更多功能強大的電動車型。同時，Elon Musk 也表達了對於可再生能源技術的重視，這不僅能提升 Tesla 的產品吸引力，還能進一步推動可持續發展的理念。

在這樣的背景下，Tesla 的成長潛力與市場影響力愈發凸顯。隨著新技術的推出及生產能力的提升，Tesla 不僅能夠滿足不斷增長的市場需求，還有望在全球電動車市場中保持領先地位，持續引領行業創新。這些因素都在為 Tesla 的未來打下了堅實的基礎，展現出其對於科技進步的深遠影響。

