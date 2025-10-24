專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計劃可能會迎來新的生機。隨著市場對可再生能源需求的日益增加，Tesla 或許會重新加強對 Solar Roof 的推廣，並改善其市場表現。
Solar Roof 的概念是將太陽能電池板與屋頂材料結合，讓使用者在享受美觀的同時，也能獲得清潔能源。儘管早期的發展進展緩慢，但隨著技術的不斷進步和生產流程的優化，Tesla 似乎準備好在未來的市場中重拾這項創新。
Tesla 的創新能力一直是其吸引投資者和消費者的重要因素。若 Solar Roof 計劃得以順利推進，將不僅有助於提升 Tesla 的市場競爭力，還可能對整個可再生能源領域產生正面影響，進一步促進更廣泛的環保意識和行動。Tesla 的這一創新，無疑將在未來的發展中發揮重要作用。
