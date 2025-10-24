兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
Tesla 副總裁談自駕車未來的 AI 技術應用
根據實際駕駛的例子，Tesla 的副總裁指出，Tesla 的人工智能能夠學習微妙的價值判斷。這一能力不僅提升了駕駛體驗，還為自動駕駛技術的未來發展奠定了基礎。隨著 Tesla 持續在人工智能領域的創新，未來的電動車將能更靈活地應對各種駕駛環境及情境，進一步提升安全性及效率。
在這個日益競爭的市場中，Tesla 的前瞻性技術不僅使其在電動車領域保持領先，還為整個汽車行業帶來了新的可能性。Elon Musk 的願景及其對創新的堅持，將持續推動 Tesla 的成長潛力，並對市場產生正面的影響。
推薦閱讀
其他人也在看
首富貝索斯骨格圓潤有力，象徵野心勃勃，具非凡視野解讀AI泡沫
九運是人工智能大爆發的時代，AI除了顛覆了我們的生活、生計之外，還可能「炸散」我們的荷包！ AI催生了科技瘋狂升級、股巿亢奮飊升，全球股民萬眾一心、參與人工智能盛世，但這會否是另一場豪賭？我們在恐懼與貪婪中該如何自處？或者，這不一定與慌和貪扯上關係，其實我們的日常生活、理財布局都已離不開AI。 全球互聯網巨頭Jeff Bezos貝索斯是亞馬遜公司的始創人，多次榮登世界首富寶座，他本月出席意大利科技周、回應AI是否另一泡沫時，從「商界大佬」的高度，剖析形勢。他認為：相對於2000年的科網股爆破，那時股價與基本嚴重脫節，現時的AI發展則有產品、有技術。當然，暴風式的成長也催生了一些問題。 貝索斯承認人們對投資AI，有一窩蜂的現象： 「當人們對一些事件很興奮時，比如現在對人工智能的熱情，每個實驗、每家公司都會得到資助，無論是好主意還是壞主意。」 「但這並不意味正在發生的事情不真實。AI是真實的，它將改變每個行業…它將提高它們的品質和生產力。」 貝索斯多次強調AI的真實性，而他的獨特相格亦展示出他對現實有敏銳的觸角。既然是首富，當然不只是在五官方面有優勢。要駕馭一個世界性的商業王國，骨格一定要ETNet ・ 1 天前
Elon Musk 宣布 Tesla Cybercab 生產日期，消除相關傳聞
Elon Musk 最近表示，Tesla 將在明年第二季度開始生產其最新的電動計程車——Cybercab。他指 […]TechRitual ・ 1 天前
瑞典研究人員開發微小像素顯示技術 提升視覺清晰度
瑞典研究人員開發微小像素顯示技術 提升視覺清晰度TechRitual ・ 18 小時前
美國研究人員發展新方法 將廢舊電動車電池轉化為肥料
美國研究人員發展新方法 將廢舊電動車電池轉化為肥料TechRitual ・ 20 小時前
Snapdragon 6s Gen 4 發佈，CPU 和 GPU 更新支援 144Hz 顯示器
Qualcomm 最近發佈了其最新的中端芯片組——Snapdragon 6s Gen 4。相比於前一代的 Sn […]TechRitual ・ 9 小時前
Tesla 第三季更新顯示其業務範疇持續擴展
隨著全球交付量創下新紀錄及在人工智能領域的最新突破，Tesla 的 Megablock 能源技術及下一代超級充 […]TechRitual ・ 1 天前
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇TechRitual ・ 5 小時前
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計 […]TechRitual ・ 6 小時前
人工智能瀏覽器的競爭正在加劇
網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過， […]TechRitual ・ 5 小時前
台灣丹江橋結構完工 盡顯日落美景
台灣丹江橋結構完工 盡顯日落美景TechRitual ・ 7 小時前
OpenAI 改進 ChatGPT 的信息篩選功能
OpenAI 最近推出了一項全新的 ChatGPT 功能，使得在工作區中搜尋信息變得更加便捷，而無需在應用之間 […]TechRitual ・ 5 小時前
I人專屬20個無需社交也能超滿足的療癒清單！週末告別社交疲勞，找回內在平靜
給I人的週末舒服清單：溫柔的居家瑜珈或伸展 鋪開瑜珈墊，跟著線上影片做一段溫和的伸展或瑜珈。 舒緩緊繃的身體，感受身心逐漸放鬆的過程。給I人的週末舒服清單：沉浸式閱讀時光 泡杯喜歡的熱茶或咖啡，窩在沙發一角。 讓文字帶你進入另一個世界，享受不被打擾的...styletc ・ 1 天前
Samsung Galaxy S21 FE 獲得 One UI 8 穩定版本更新
Samsung 已經為 Galaxy S21 FE 發佈了基於 Android 16 的穩定 One UI 8 […]TechRitual ・ 13 小時前
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展TechRitual ・ 10 小時前
Tesla CEO Elon Musk 公布 AI5 晶片生產計劃細節
Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近透露了有關公司下一代 AI5 晶片的新細節，形容其設計為「驚人 […]TechRitual ・ 5 小時前
Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 開放 Android 16 基於 Nothing OS 4.0 的測試版
Nothing 於上月推出基於 Android 16 的 Nothing OS 4.0，並於本月早些時候為 N […]TechRitual ・ 5 小時前
馬斯克豪賭不推新車就能贏 特斯拉還能撐多久？
據《路透》報導，特斯拉 2017 年推出的 Model 3 將電動車帶入大眾市場，但從 Model Y 投產後，僅推出銷售不佳的 Cybertruck。分析師警告，在中國車廠快速推新的壓力下，特斯拉持續忽視汽車業務恐難維持成長。鉅亨網 ・ 1 天前
消息指中九龍幹線將於12月21日通車
消息指，中九龍幹線將於12月21日冬至通車，屆時除了連接T2主幹路的出入口外，其餘出入口都會開通。AASTOCKS ・ 1 天前
小米汽車推跨年購置稅補貼方案
小米汽車為因應訂單量超預期及跨年交貨問題，推出跨年購置稅補貼方案。 凡在今年11月30日前完成鎖單的車主，若因小米汽車的原因導致車輛需在2026年交付，可享有購置稅補貼。適用車型包括小米SU7系列、小米YU7系列及小米SU7 Ultra系列，補貼透過購車尾款減免方式進行，最多補貼15,000元，保障車主不會因購置稅政策變動而產生額外支出。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
京東(09618.HK)「國民好車」名為「埃安UT super」 採寧德時代(03750.HK)巧克力換電塊
京東(09618.HK)公布，與廣汽集團(02238.HK)(601238.SH)及寧德時代(03750.HK)(300750.SZ)推出的「國民好車」，車型名稱正式發布為「埃安UT super」。 該車型搭載寧德時代巧克力換電塊，500公里長續航支持99秒極速換電；擁有2,750毫米超長軸距，打造B級車空間體驗，前排可放平成床。該車型並為華為雲車機第一車，雲端算力和儲存不封頂。此外，配備倒車哨兵，倒車遇障礙自動剎停，誤踩電門自動剎停。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前