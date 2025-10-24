Tesla 副總裁談自駕車未來的 AI 技術應用

根據實際駕駛的例子，Tesla 的副總裁指出，Tesla 的人工智能能夠學習微妙的價值判斷。這一能力不僅提升了駕駛體驗，還為自動駕駛技術的未來發展奠定了基礎。隨著 Tesla 持續在人工智能領域的創新，未來的電動車將能更靈活地應對各種駕駛環境及情境，進一步提升安全性及效率。

在這個日益競爭的市場中，Tesla 的前瞻性技術不僅使其在電動車領域保持領先，還為整個汽車行業帶來了新的可能性。Elon Musk 的願景及其對創新的堅持，將持續推動 Tesla 的成長潛力，並對市場產生正面的影響。

推薦閱讀