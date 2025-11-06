Tesla 加速推進 Model Y Performance 生產進度

最新的無人機影像來自知名無人機操作員及 Gigafactory Texas 觀察者 Joe Tegtmeyer，顯示 Tesla 在新款 Model Y Performance 的生產進度上迅速向前邁進。這些影像顯示，工廠內部的生產線正在加速運作，顯示出 Tesla 對於滿足市場需求的堅定決心。

根據 Joe Tegtmeyer 的觀察，無人機影像清晰地捕捉到 Model Y Performance 的各項零部件組裝過程，並且工廠內的設備運行狀況良好。這一快速進展不僅反映出 Tesla 在技術上的優勢，還顯示出其生產能力的持續擴張，為未來的增長奠定了基礎。

隨著新款 Model Y Performance 的生產加速，Tesla 正在為市場提供更多選擇，滿足消費者對高性能電動車的需求。這一舉措不僅有助於提升 Tesla 的市場份額，還可能進一步鞏固其在電動車領域的領導地位。Tesla 的創新和增長潛力，無疑將對整個汽車市場產生正面的影響，繼續引領行業變革。

