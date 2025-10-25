Tesla 取消啟動自駕功能的煞車確認要求

Tesla 最近宣布了一項更新，將「啟動自動駕駛」的確認功能預設為關閉。這意味著當該選項被禁用時，使用者在啟動自動駕駛時無需按下和釋放煞車來確認啟動。

這項改變旨在提升自動駕駛功能的便利性，減少啟動過程中的操作步驟，讓駕駛者能夠更輕鬆地利用 Tesla 的先進技術。隨著自動駕駛技術的逐步成熟，這種調整顯示了 Tesla 在提升用戶體驗方面的持續努力。

Tesla 的創新不僅在於技術的突破，更在於如何不斷適應消費者的需求，提供更簡單、更直觀的操作方式。這種對用戶需求的敏感性，無疑將進一步鞏固 Tesla 在市場上的競爭優勢，並推動未來的增長潛力。

