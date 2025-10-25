梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
Tesla 取消啟動自駕功能的煞車確認要求
Tesla 最近宣布了一項更新，將「啟動自動駕駛」的確認功能預設為關閉。這意味著當該選項被禁用時，使用者在啟動自動駕駛時無需按下和釋放煞車來確認啟動。
這項改變旨在提升自動駕駛功能的便利性，減少啟動過程中的操作步驟，讓駕駛者能夠更輕鬆地利用 Tesla 的先進技術。隨著自動駕駛技術的逐步成熟，這種調整顯示了 Tesla 在提升用戶體驗方面的持續努力。
Tesla 的創新不僅在於技術的突破，更在於如何不斷適應消費者的需求，提供更簡單、更直觀的操作方式。這種對用戶需求的敏感性，無疑將進一步鞏固 Tesla 在市場上的競爭優勢，並推動未來的增長潛力。
推薦閱讀
其他人也在看
Snapdragon 6s Gen 4 發佈，CPU 和 GPU 更新支援 144Hz 顯示器
Qualcomm 最近發佈了其最新的中端芯片組——Snapdragon 6s Gen 4。相比於前一代的 Sn […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Model Y 再度成為銷售冠軍
隨著市場上越來越多電動車（EV）進入，並且部分車型的價格更加具吸引力，Tesla 的 Model Y 現在面臨 […]TechRitual ・ 12 小時前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 12 小時前
全機等她1小時！吳姍儒旅遊超雷經驗曝
[NOWnews今日新聞]女星Sandy吳姍儒近日主持《小姐不熙娣》時，自爆在美國讀書時，與妹妹搭飛機到美國另一個城市，但下飛機領行李時，發現行李整個不見，慌忙去問工作人員才知道廣播一直在叫自己名字，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
性感深V西裝登台！李洙赫紅毯炸出胸肌
[NOWnews今日新聞]韓國男星李洙赫繼7月來台後，今（24）日再度訪台，首度參加台北時裝周，雖然這天下著大雨，但也不擋粉絲的熱情，聚集在紅毯就為了看李洙赫。李洙赫也福利大放送，穿著深V黑色長版西裝...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議
最近 Anthropic 亦打算大幅提升運算資源，與Google達成了數百億美元協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
瓦倫西亞洪災週年 數萬人示威譴責政府慢半拍
（法新社瓦倫西亞25日電） 數萬人今天走上西班牙東部城市瓦倫西亞街頭，紀念1年前造成229人喪生的洪水，並抗議災害處理不當。這場洪水影響78個市鎮，主要集中在瓦倫西亞市南部郊區，造成當地229人死亡。法新社 ・ 2 小時前
澳門黑沙環私家車高速撞入餐廳 司機疑踏錯油門釀6人受傷
【Now新聞台】澳門黑沙環有私家車撞入餐廳，至少6人受傷。 事發後肇事私家車停在餐廳內，大門嚴重損毀，玻璃碎片散落一地，消防到場調查。現場為馬交石街廣華新邨，下午約3時，60多歲的私家車司機懷疑泊車期間踏錯油門，導致車輛高速撞進店內，他左腳受傷，3名食客及2名員工分別口腔出血、下巴及胸部受傷，其中1人頭部受傷，目前情況穩定，全部人已送院治理。涉事司機通過酒精測試，被檢控起動不小心罪名。#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
新型智能眼鏡將因微型光學技術而迎來變革
新型智能眼鏡將因微型光學技術而迎來變革TechRitual ・ 1 天前
QCY H3S 耳機以 $50 提供高端主動噪音消除功能的體驗
QCY 最近發佈了其全新旗艦耳罩式耳機 H3S。這款耳機的設計受到了 Sony WH1000 系列的影響，承諾 […]TechRitual ・ 21 小時前
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計 […]TechRitual ・ 1 天前
藍鳥巴傑滿貫砲重創道奇 世界大賽先奪首勝
（法新社多倫多24日電） 美國職棒世界大賽第1戰，多倫多藍鳥隊主場迎戰衛冕軍洛杉磯道奇，巴傑（Addison Barger）轟出一記高遠的滿貫全壘打，最終以11比4大勝對手，在系列賽取得1比0領先優勢。巴傑在主場打出一記413英尺遠的中外野大滿貫，成為藍鳥在第6局連得9分的亮點，這也是藍鳥32年來首次參與世界大賽。法新社 ・ 21 小時前
川普前往亞洲前停留卡達 力促加薩和平
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。金正恩表示，如果美方不再堅持要求北韓放棄核武庫，他也願意與美國總統會面。法新社 ・ 2 小時前
Tesla 公布為 Hardware 3 車主推出 FSD v14 修改版發布時間
Tesla 在本周早些時候的第三季財報會議上宣布，將為硬件 3 擁有者推出經過修改的全面自動駕駛（Superv […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Mad Max 模式獲得監管機構關注
Tesla 的 Mad Max 模式首次引起了監管機構的關注，因為美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) […]TechRitual ・ 1 天前
工人在美國核電廠反應堆腔內墜落，誤飲關鍵池水
工人在美國核電廠反應堆腔內墜落，誤飲關鍵池水TechRitual ・ 1 天前
RICOH GR 加持、realme GT8 系列國行銷量報捷！三日銷量超歷代首週表現、「這容量」出機佔比過半
以低至 3,999 人民幣（約港幣 $4,360）價格，提供 S8 Elite Gen 5 旗艦效能、兼配備抓拍王 RICOH GR 影像技術，realme 早前宣佈旗艦 realme GT8 系列旗艦手機，首銷三日銷售額、已打破系列歷代首週銷售額紀錄，表現理想。Mobile Magazine ・ 1 天前
HMD Fusion 2 的規格曝光
HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion […]TechRitual ・ 15 小時前
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲售價曝光
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 於上週在中國的活動中揭曉，將於下週在西班牙巴塞隆納的活動 […]TechRitual ・ 6 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前