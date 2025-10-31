Tesla 向汽油車主提供 2,000 英里免費超級充電優惠

Tesla 現在為任何選擇以舊汽油車換取 Tesla 的車主提供 2,000 英里免費超級充電里程。這項促銷活動要求車主需交回一輛汽油或混合動力車，以換取 Tesla 車型中的任一款。

這項舉措不僅鼓勵消費者轉向更環保的電動車，還反映了 Tesla 在推廣可持續交通方面的持續努力。隨著市場對電動車需求逐漸上升，Tesla 的這項促銷措施可能會進一步促進其銷量增長，並強化其在電動車市場中的領導地位。透過這類創新策略，Tesla 不僅在技術上引領潮流，還為消費者提供了實際的經濟激勵，顯示出其在未來市場中的強大成長潛力。

