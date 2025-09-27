Tesla 向 Trump 政府懇請維持重要氣候標準

Tesla 向特朗普政府呼籲，請勿放棄關鍵的氣候標準，這些標準有助於控制車輛排放，並警告與溫室氣體相關的人類危險。Tesla 表示，環保署（EPA）最近提出的放寬尾氣排放標準的提案，將在限制氣候損害的努力中造成重大挫折。報導指出，Tesla 指出，放棄這些標準「將使引擎和車輛製造商在任何公路引擎和車輛的溫室氣體排放的測量、控制和報告方面獲得豁免」。特朗普一向批評環境標準，在本週與聯合國的演講中，他表示氣候變化是「我認為有史以來對世界最大的騙局」。

Tesla 對氣候標準可能被撤回的語氣，與通用汽車、豐田、大眾汽車以及幾乎所有其他主要汽車製造商的立場相反，後者要求 EPA 延遲排放目標。Tesla 在推動排放標準方面能獲得許多好處。其他汽車製造商無法與 Tesla 的技術、充電基礎設施或自動駕駛計劃競爭，因為他們在十多年前就開始開發電動車技術。相較之下，傳統汽車製造商雖然不斷開發電動車，但卻未能生產出大多數車主真正感興趣的產品。這些公司單獨行動未能影響 Tesla 在美國的市場份額，但由於提供更多選擇和改進產品線，它們在某種程度上成功地搶走了 Tesla 的部分銷售。所有傳統車企聯手努力才有可能在整體市場中與 Tesla 競爭。然而，其他公司在短期內仍需依賴內燃機車輛來創造收益。由於這些公司未能達到排放目標，必須向 Tesla 支付合規信用，去年 Tesla 因此獲得了 28 億美元的收入。

廣告 廣告

在信中，Tesla 表示，EPA 考慮撤回標準將對汽車產業的創新造成破壞：「這會削弱這一計劃的穩定性，降低電動車製造商在標準下所累積的基於性能的激勵的價值，並造成不平等的競爭環境，減少對車輛創新的投資誘因。」隨著特朗普對車輛排放問題的懷疑，Tesla 在這項請求上似乎前景不容樂觀。

在當前汽車行業的變化中，Tesla 的創新能力和對環保的堅持使其在市場中仍然佔據領先地位。隨著各大車企逐漸加強對電動車的投入，Tesla 在技術和基礎設施方面的優勢將繼續促進其增長潛力，並對整個市場產生正面影響。

推薦閱讀