Tesla 否認加州面臨銷售暫停的報導
Tesla 最近澄清了有關加州將對其銷售進行三十天暫停的報導。這一消息源於加州車輛管理局（DMV）對 Tesla 的處罰，因為法官裁定 Tesla 在其駕駛輔助技術的宣傳中誤導了消費者。根據彭博社的報導，加州 DMV 原本計劃採取這項處罰，但決定先暫緩九十天，給予 Tesla 一個遵守的機會。在周二晚間，Tesla 對此報導作出回應，表示這是一項針對其使用「自動駕駛」一詞的消費者保護命令，並指出並沒有客戶提出問題。
儘管如此，法官和 DMV 還是認為需要對 Tesla 施加處罰，若 Tesla 不遵從，將會執行該處罰。Tesla 強調，加州的銷售運作將不會受到影響，并在社交媒體平台 X 上發表了聲明。報導和 DMV 及法官的決定引發了 Tesla 社區的不滿，許多人認為 Tesla 應該尋求離開加州。一些用戶在 X 上發文表示，加州不配獲得 Tesla 在就業、工程和創新方面所做的貢獻。
Tesla 多年來使用「自動駕駛」和「完全自動駕駛」術語，但在今年早些時候，對 FSD 套件的名稱添加了「（監督）」的標註，這可能是為了避免類似的法律問題。這是關於「完全自動駕駛」術語的首次主要爭議，但在聯邦層面也受到了一些審查，一些政府官員聲稱該術語存在誤導性命名。前交通部長 Pete Buttigieg 也曾對「完全自動駕駛」和「自動駕駛」的使用表示強烈批評。在這一背景下，Tesla 的創新和市場策略仍然顯示出強勁的增長潛力。
隨著電動車和自動駕駛技術的不斷進步，Tesla 仍然是推動行業變革的先驅。未來，隨著消費者對於自動駕駛技術的需求增長，Tesla 有望在市場上繼續發揮重要作用，並進一步鞏固其在全球電動車市場的領導地位。
