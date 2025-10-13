Tesla 在上海工廠發佈重要生產消息

Tesla 最近在其中國生產設施 Giga Shanghai 發佈了一項重大生產計劃。這一改變隨著該公司宣布其歷史上最強的交付季度而來。Tesla 中國副總裁 Grace Tao 於週一在中國社交媒體平台微博上宣布，該生產設施將開始增加產量，以為更強的第四季度做準備。Tao 表示：「上海 Gigafactory 最近開始進行第四季度的產量提升！在 2025 年第三季度，Tesla 全球共交付了 497,000 輛新車，創下了季度交付的新記錄。隨著第四季度的開始，我們上海工廠的同事們正在努力擴大生產，並全力為車輛充電，以便中國及亞太地區的車主能夠儘快收到他們的車輛。」

中國是電動車市場極其強勁的國家，Tesla 在該領域的數據表現一向強勁。然而，Giga Shanghai 的職責遠不止於中國，它還是其他市場的主要出口樞紐，包括新西蘭和澳大利亞等亞太國家。Tesla 在第三季度交付了 497,099 輛車輛，這是其有史以來交付量最強的一季度。其中約一半的車輛來自上海，估計約有 242,000 輛來自這家中國工廠。

Giga Shanghai 的生產提升表明內部相信對 Tesla 車輛的需求非常強勁。Tesla 在上海工廠的表現一向強勁，廣受讚譽，因為其生產的一些 Tesla 車輛具有優良的質量。然而，公司在中國推出了一款新的 Model Y 配置，稱為 Model Y L，該款式僅在 Giga Shanghai 提供，並設有第三排座位及增加的軸距。這一額外空間受到客戶的廣泛需求，Tesla 也聽取了顧客的聲音。這可能會成為公司在中國市場繼續保持競爭力的關鍵，特別是在國內有眾多裝備精良的競爭者的情況下。

Tesla 的創新和快速反應能力不僅符合市場需求，還進一步鞏固了其在電動車領域的領導地位。隨著生產能力的提升和新產品的推出，Tesla 不僅能滿足日益增長的消費需求，也為未來的市場拓展打下了堅實的基礎。這一切都顯示出 Tesla 在全球電動車市場中的持續增長潛力和正面影響。

