不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
Tesla 在上海的 Megafactory 自開業以來，促進電池出口增長 20%
位於上海自由貿易區的臨港新區，Tesla 的超級工廠自二月份開業以來，一直全速運行。這座工廠不僅是 Tesla 在中國的重要生產基地，也顯示了公司在全球市場的擴展野心。
該工廠專注於生產 Tesla 的 Megapack 儲能解決方案，這些產品廣泛應用於可再生能源項目，尤其是在太陽能和風能的儲存上。Tesla 的 Megapack 能夠提供大規模的電能儲存，這對於平衡電網的穩定性至關重要。隨著可再生能源的需求不斷上升，該工廠的產能增長將進一步鞏固 Tesla 在全球能源市場的領導地位。
Tesla 的創新不僅限於電動車，還包括其在能源解決方案方面的前瞻性思維。這種多元化的策略使其能夠在不斷變化的市場中保持競爭力，並為未來的可持續發展鋪平道路。隨著 Megafactory 產量的提升，Tesla 將能夠滿足日益增長的市場需求，進一步促進其在全球市場的影響力。
Tesla 的創新實力和生產能力不斷提升，為可再生能源的未來注入了新的活力，顯示出其在市場中的強勁增長潛力。隨著環保意識的提高，Tesla 將繼續在可持續能源的推廣中扮演重要角色，對整個行業產生深遠的影響。
熱帶氣旋風神｜周二下午 6 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告 隨即發出強烈季候風信號｜Yahoo
天文台在下午 6 時 20 分已經取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
冰島境內首次發現蚊子 全球二氧化碳濃度續升
冰島自然歷史研究所確認，冰島境內首次發現蚊子，顛覆外界認為冰島是「全球唯一無蚊國家」的固有認知。當地有昆蟲愛好者在社交媒體上，分享日前在誘捕昆蟲的陷阱中，先後發現3隻疑似蚊子的昆蟲，送往冰島自然歷史研究所。經研究所昆蟲學家確認，3隻昆蟲屬於 「環跗脈毛蚊」，是冰島首次確認有蚊子在戶外活動。 今次發現的蚊子來源，推測可能來自距離6公里外一處工業區，當地常年有貨物通過船隻和貨櫃箱進行跨國運輸。科學家曾經預測，隨著環境變化，蚊子有可能在冰島逐步建立穩定種群。 另外，世界氣象組織報告顯示，2024年全球大氣二氧化碳平均濃度，較2023年增加3.5ppm，達到423.9ppm，刷新歷史紀錄。組織表示，最新數據印證大氣二氧化碳濃度年增速持續加快。自20世紀60年代至今，增長率已經翻兩番。地球二氧化碳上次出現類似濃度，要追溯到300萬至500萬年前，當時人類仍未登上歷史舞台。(WL)infocast ・ 9 小時前
大摩料中石油受惠今年寒冬
摩根士丹利指出，今年冬天在厄爾尼諾現象消退後，可能會恢復寒冷常態，而且加重寒冷程度的拉尼娜現象目前看來正在增強，中國可能5年來再次出現天然氣短缺，中石油（0857.HK）的盈利有望大幅增長。信報財經新聞 ・ 8 小時前
強烈東北季候風影響 天文台錄得入秋以來最低氣溫18.4度
【Now新聞台】強烈季候風信號生效，天文台錄得最低氣溫18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。 天氣轉涼加下雨，早上大部分出門市民都換上長袖衣或加添外套，有部分市民亦撐起雨傘。天文台指，受強烈東北季候風影響，本港今早天氣稍涼，預測日間氣溫徘徊在20度左右，吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度；而強烈熱帶風暴風神的外圍雨帶，亦正為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨；預計星期四風勢仍然較大，但日間天色好轉，氣溫回升。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
「風神」逐漸遠離香港 3號強風信號維持至傍晚6時20分
【on.cc東網專訊】3號強風信號仍然生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。在今日(21日)下午4時，強烈熱帶風暴風神集結在香港之西南偏南約550公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。on.cc 東網 ・ 1 天前
冰島首次發現蚊子蹤跡
（法新社雷克雅維克21日電） 冰島長久以來被視為全球少數沒有蚊子的國家之一，但研究人員艾爾弗雷德森（Matthias Alfredsson）昨天告訴法新社，冰島近日首度發現蚊子蹤跡。冰島自然科學研究所（Natural Science Institute of Iceland）昆蟲學家艾爾弗雷德森表示，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以北約30公里處發現3隻環帶絨蚊（Culiseta annulata），包括2隻雌蚊和1隻雄蚊。法新社 ・ 13 小時前
食環署5年投入9700萬元應用新科技 助執法包括設攝錄機佔逾半
【on.cc東網專訊】食物環境衞生署（食環署）正引入新科技提升環境衞生及保障員工職業安全健康（職安健）。根據環境及生態局於昨日（20日）向立法會提交的文件，指食環署過去5年在協助執法、潔淨服務、病媒防治及職安健四範疇，合共投入約9,700萬元應用新科技，部分開支on.cc 東網 ・ 1 天前
天文台下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號 改發強烈季候風信號
天文台表示，風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
早晨天氣節目(10月22日上午8時) - 高級科學主任蔡子淳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 15 小時前
天氣報告｜天氣稍涼有幾陣雨 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(10月22日)天氣預測，多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，日間最高氣溫約22度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度，海有大浪及湧浪。 展望明日風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。隨後兩三日部分時間有陽光，日間乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
中國神華(01088.HK)九江二期4號機組通過168小時試運行
中國神華(01088.HK)公布，近日全資子公司國能神華九江發電二期擴建工程項目4號機組順利通過168小時連續滿負荷試運行，移交商業營運。至此，九江二期2台100萬千瓦超超臨界二次再熱燃煤發電機組全部建成投運。 公司指，九江二期位於江西省九江市湖口縣流泗鎮，是江西省十四五重大項目和支撐性清潔煤電項目。試運期間，機組運行平穩，環保指標優秀，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度達到超低排放標準。九江二期投運後，將為江西省及華中地區能源安全提供有力保障，並進一步拉動區域社會經濟發展。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
朱光耀：內地經濟增速未來幾年有望保持4.5%至5%
據《每日經濟新聞》引述國家前副財長朱光耀表示，今年是「十四五」規劃的收官之年，堅信內地今年將實現5%左右的GDP增長目標。「十四五」期間，內地經濟的年均增長率約為5.4%。在該基礎上，未來幾年若能保持4.5%至5%的經濟增長速度，就能為2035年基本實現社會主義現代化遠景目標奠定堅實基礎。 朱光耀表示，下階段應在可再生能源及人工智能(AI)等領域加大投入。他認為可再生能源代表未來的能源方向，AI則代表未來的生產力方向，兩者緊密結合將極大提升全球生產力。而過去十年，內地在企業的推動下，可再生能源發展迅速，已成為全球可再生能源發展的「領頭羊」。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
地球變暗中 北半球像「夏天穿黑T恤」吸收更多光 氣候變更熱
科學家研究長達24年的衛星資料，發現地球正在「變暗」，而且北半球比南半球更暗，這是因為地球反射回太空的光變少，就像夏天穿著黑色T恤，吸收更多光源，也讓氣候變得更熱。 挪威國際氣候研究中心（Center for International Climate Research）科學家霍德納布羅（Oivind Hodnebrog）表示，造成此現象有幾個因素，最大的原因是「氣溶膠污染」（Aerosol pollution）減少，氣溶膠是指懸浮於空氣中的固體或液體微粒，因此「空氣變乾淨」，能將陽光反射回太空的粒子減少，同時讓雲層變暗。 此外，北極海冰與積雪的融化也加劇了這一效應，因為裸露出較暗的地表與海洋會吸收更多熱量。不過，霍德納布羅強調，這種能量不平衡的現象並非永久，未來發展將取決於多種因素，包括溫室氣體與氣溶膠的排放量，而這一趨勢可能影響降雨分布、洋流變化與長期天氣型態。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
黃淑嫻:香港積極推動氫能發展與跨域廢管合作
由新城財經台主辦的「灣區企業可持續發展大獎2025」頒獎典禮於本月20日舉行。環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時表示，氣候變化是當前粵港澳大灣區必須共同應對的可持續發展議題之一，對市民日常生活及社會經濟有深遠影相。近年極端天氣頻發，如今年4天內3度發出黑色暴雨警告，8月總雨量達939.2毫米，較正常多出一倍。黃淑嫻指，為防止極端天氣惡化，香港積極推動氫能發展，政府亦公佈《香港氫能發展策略》，推動共28項氫能試驗項目，涵蓋巴士、洗街車及加氫站等，並積極與廣東省共建「氫能灣區走廊」，把握新能源發展機遇。在廢物管理方面，粵港合作成立「無廢灣區建設專題小組」，加強固體廢物管理與資源循環合作，引入內地先進技術，例如在屯門環保園興建造紙與電池回收設施，共同探索區域循環經濟路徑。市區重建局行政總監蔡宏興表示，市建局一直希望透過城市更新，貢獻本港的可持續發展，目前本港每四座建築中，就有一座為50年樓齡或以上，未來20年老舊建築增速更快，預料每年增加超過500座，屆時每兩座建築中，就有一座為50年樓齡或以上，呼籲企業應在減碳、物業管理及樓宇保養等方面，多為可持續發展作貢獻，並積極運用創新的環境、社會及管治(infocast ・ 1 天前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 13 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前