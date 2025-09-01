Tesla 在中國下調 Model 3 Long Range RWD 價格 1 萬元人民幣

Tesla 最近在中國下調了其剛推出的長續航後驅 (RWD) Model 3 價格。這一調整是在該車型發佈幾周後進行的。根據最新消息，長續航 RWD Model 3 的 CLTC 續航里程為 830 公里，現時價格由人民幣 269,500 元 ($37,800) 降至人民幣 259,500 元 ($36,390)，減少了人民幣 10,000 元 ($1,400)。目前，更新後的車型的交付時間為新訂單的 1-3 週。

Tesla 於 8 月 12 日在中國推出長續航 RWD Model 3，該車型被定位為較入門級 RWD Model 3 的長續航替代品，後者的價格為人民幣 235,500 元 ($33,000)。儘管 Model 3 RWD 長續航的價格有所調整，但其他三個 Model 3 車型的價格保持不變。基礎版 Model 3 RWD 和 Model 3 雙電機全輪驅動的交付時間均為 1-3 週，而 Model 3 性能版的交付時間為 3-5 週。

Tesla 還分享了一段新視頻，展示了最近在中國推出的 Model 3 長續航 RWD。

銷售動能與出口方面，Tesla 本月持續提供購車優惠，包括五年零利息貸款及人民幣 8,000 元的保險補貼，根據 CNEV Post 報導。7 月份，Model 3 在中國的銷量達到 9,851 輛，同比下降 0.78%，環比下降 40.8%。不過，1 月至 7 月期間的累計銷量達到 101,770 輛，顯示出 26.5% 的同比增長。7 月份的 Model 3 出口量為 12,197 輛，同比下降 46.5%，但較 6 月增長 228.8%。2024 年前七個月，Model 3 的出口總量為 70,718 輛，下降幅度為 42%。

透過不斷的價格調整及購車優惠，Tesla 在中國市場展現了其靈活應變的能力，這不僅有助於提升銷售量，還能在競爭激烈的市場中鞏固其地位。Tesla 的創新及市場策略，無疑將持續推動其長期增長潛力，並對電動車市場產生積極影響。

